У Києві черкащанка зі знайомим скоїла розбійний напад на колишнього співмешканця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

20-річна уродженка Черкаської області перебуває під домашнім арештом Фото: Нацполіція

Співучасники побили чоловіка та відібрали у нього мобільний телефон

До Оболонського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у під’їзді будинку йому спричинили тілесні ушкодження, погрожували зброєю та відібрали мобільний телефон. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейським заявник розповів, що напередодні до нього завітала знайома, з якою він раніше спільно проживав. Дівчина попросила його вийти у коридор нібито на переговори, але у цей момент до них підійшов невідомий у балаклаві з предметом, схожим на пістолет. Після погроз зброєю візитери почали бити киянина, а потім забрали його мобільний телефон.

Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та затримали жінку і її спільника. Ними виявились 20-річна уродженка Черкаської області та 28-річний киянин, котрий вже має кримінальний досвід. Молодик зізнався, що дівчина запропонувала йому за грошову винагороду вчинити напад, який сама завчасно спланувала та розподілила ролі.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні злочину.

Суд обрав їм запобіжний захід: чоловіку – у вигляді тримання під вартою, а жінці – нічний домашній арешт. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.