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    У Києві черкащанка зі знайомим скоїла розбійний напад на колишнього співмешканця

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    20-річна уродженка Черкаської області перебуває під домашнім арештом - У Києві черкащанка зі знайомим скоїла розбійний напад на колишнього співмешканця
    20-річна уродженка Черкаської області перебуває під домашнім арештом
    Фото: Нацполіція

    Співучасники побили чоловіка та відібрали у нього мобільний телефон

    До Оболонського управління поліції від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у під’їзді будинку йому спричинили тілесні ушкодження, погрожували зброєю та відібрали мобільний телефон. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейським заявник розповів, що напередодні до нього завітала знайома, з якою він раніше спільно проживав. Дівчина попросила його вийти у коридор нібито на переговори, але у цей момент до них підійшов невідомий у балаклаві з предметом, схожим на пістолет. Після погроз зброєю візитери почали бити киянина, а потім забрали його мобільний телефон.

    Поліцейські провели оперативно-розшукові заходи та затримали жінку і її спільника. Ними виявились 20-річна уродженка Черкаської області та 28-річний киянин, котрий вже має кримінальний досвід. Молодик зізнався, що дівчина запропонувала йому за грошову винагороду вчинити напад, який сама завчасно спланувала та розподілила ролі.

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    У Києві черкащанка зі знайомим скоїла розбійний напад на колишнього співмешканця
    У Києві черкащанка зі знайомим скоїла розбійний напад на колишнього співмешканця
    У Києві черкащанка зі знайомим скоїла розбійний напад на колишнього співмешканця

    Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України та повідомлено фігурантам про підозру у вчиненні злочину.

    Суд обрав їм запобіжний захід: чоловіку – у вигляді тримання під вартою, а жінці – нічний домашній арешт. Зловмисникам загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Національна поліція України Київ кримінал напад пограбування Черкащина злочин злочинець
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