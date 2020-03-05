Прокуратура просить помістити у психлікарню вбивцю, який нападав на чоловіків у Києві



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Зловмисник нападав на потерпілих з ножем

За два місяці жертвами нападів зловмисника стали четверо чоловіків

Правоохоронцями завершено досудове розслідування відносно чоловіка, який восени 2019 року скоїв серію нападів на мешканців лівого берега Києва.

Як встановлено слідством, з вересня по жовтень 2019 року жертвами нападів стали четверо чоловіків. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Зловмисник нападав на потерпілих з ножем та наносив удари по різних частинах тіла. Одна людина від отриманих травм загинула, ще троє були важко поранені.

Зловмисником виявився раніше судимий за вбивства місцевий мешканець, 1975 року народження. У червні 2019 року його виписали із психоневрологічного диспансеру, де він проходив лікування.

Дії особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 15 п. 13 ч. 2 ст. 115 та п. 13 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство та замахи на умисне вбивство, вчинені особою, яка раніше скоювала вбивство.

Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта, у період вчинення кримінальних правопорушень нападник виявляв ознаки хронічного психотичного захворювання у формі шизофренії. Враховуючи це, матеріали відносно чоловіка скеровано до суду з клопотанням про застосування відносно нього примусових заходів медичного характеру в умовах, що виключають його небезпечну поведінку.

Як повідомлялося, нещодавно провулку Олега Кошового в Голосіївському районі Києва на подружжя напали двоє чоловіків із ножем.