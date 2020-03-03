«Заробітчани» з Дніпропетровщини побили і пограбували таксиста в Києві (фото, відео)



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Нападниками виявилося подружжя, яке приїхало з Дніпропетровщині Фото: Нацполіція

Суд заарештував нападників

На вулиці Синьоозерній у Подільському районі Києві невідомі побили таксиста і забрали гроші та мобільний телефон. Про це чоловік повідомив поліції. На виклик виїхали слідчо-оперативна група та лікарі.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, таксист приїхав на замовлення, де до нього звернулась дівчина з проханням поставити два пакети у багажне відділення. У цей момент водій відчув, як хтось вдарив його по голові, і він втратив свідомість.

«Коли чоловік прийшов до тями, він побачив, що із салону авто зникли гроші, мобільний телефон, банківська картка та документи. У подальшому з місця скоєння злочину ми вилучили дерев’яну палицю, якою зловмисники завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Після проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили та затримали нападників. Це – подружжя, яке приїхало з Дніпропетровщині на заробітки до Києва. За місцем мешкання фігурантів ми провели санкціонований обшук та вилучили мобільний телефон потерпілого», - розповів слідчий Подільського управління поліції Олександр Яровий.

31-річному чоловіку та його 19-річній дружині слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групи осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав нападникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.