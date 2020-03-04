Розбійні напади на відділення пошти в Києві: грабіжника затримано в Одесі (фото, відео)



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Молодик у масці, погрожуючи зброєю працівникам пошти, забирав з каси гроші Фото: скріншот відео

Затриманий підозрюється у причетності до подібних злочинів у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві

На поштове відділення, розташоване на бульварі Ярослава Гашека у Києві, було вчинено розбійний напад. Про це поліції повідомив працівник пошти. За вказаною адресою виїхали слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь поліції, кінологи зі службовими собаками.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Оперативники Дніпровського управління поліції на місці події з'ясували, що перед закриттям до поштового відділення зайшов невідомий у масці та під погрозою пістолета персоналу заволодів грошима у сумі понад 20 тисяч гривень, після чого побіг у невідомому напрямку.

Столичними правоохоронцями особу нападника було встановлено.

«Працівники кримінальної поліції Києва затримали серійного розбійника, котрий скоїв напади на відділення поштового зв'язку. Правопорушнику - 22 роки, з яких чотири він вже перебував у місцях позбавлення волі за вчинення аналогічних злочинів. Зловмисник звільнився лише кілька місяців тому і вже здійснив два розбійних напади у місті Києві. Його було затримано в Одесі та вилучено зброю, з якою він вчиняв злочини на території столиці», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Є інформація, що затриманий причетний до подібних злочинів у Харкові, Дніпрі, Одесі та Миколаєві.

Встановлено, що речі для скоєння злочину фігурант зберігав у камері схову на залізничному вокзалі в Одесі. Під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили та вилучили звідти предмет, схожий на пістолет, маски, а також одяг, у якому він вчиняв напади. Усі речі направили на проведення експертного дослідження.

«Правопорушнику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною третьою статті 187 Кримінального кодексу України, це – розбій. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі слідчі узгодили з процесуальними керівниками клопотання про обрання нападнику запобіжного заходу», - повідомив Крищенко.