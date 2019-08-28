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    У Києві чиновниця налагодила механізм отримання хабарів за видачу паспортів (фото)

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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">Чиновниця отримувала гроші частинами</span></span> - У Києві чиновниця налагодила механізм отримання хабарів за видачу паспортів (фото)
    Чиновниця отримувала гроші частинами
    Фото: СБУ

    Правоохоронці затримали чиновницю на робочому місці під час одержання частини чергової неправомірної вигоди

    Головний спеціаліст районного відділу Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України столичного регіону налагодила механізм отримання хабарів з громадян за прискорення видачі закордонних біометричних паспортів. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

    «Під час виконання пріоритетних завдань у межах боротьби з корупцією в органах виконавчої влади, що здійснюють державну політику у сфері міграції, оперативники спецслужби викрили чиновницю на одержанні неправомірної вигоди від декількох «клієнтів». Встановлено, що посадовець отримувала гроші частинами. Аванс становив половину суми, а решту вона отримувала після виготовлення і передачі паспортів», - розповіли в СБУ. 

    Правоохоронці затримали чиновницю на робочому місці під час одержання другої частини чергової неправомірної вигоди у розмірі трьохсот доларів США. Кількома днями раніше СБУ задокументувала отримання першої частини грошей за прискорення видачі шести документів для виїзду за кордон. 

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    У Києві чиновниця налагодила механізм отримання хабарів за видачу паспортів (фото)
    У Києві чиновниця налагодила механізм отримання хабарів за видачу паспортів (фото)
    У Києві чиновниця налагодила механізм отримання хабарів за видачу паспортів (фото)

    Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисниці підозри у скоєнні злочину за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

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