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    Керівник громадської організації на Київщині «погорів» на хабарі

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    Керівника громадської організації затримано під час отримання хабара - Керівник громадської організації на Київщині «погорів» на хабарі
    Керівника громадської організації затримано під час отримання хабара
    Фото: Прокуратура Київської області

    Чоловік отримав 5600 доларів США від представника комерційної структури

    На Київщині затримано керівника громадської організації, який підозрюється у вимаганні та отриманні від підприємця 5600 доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомляє пресслужба прокуратура Київської області.

    «Прокуратурою Київської області за оперативного супроводження Управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ НП України викрито на отриманні неправомірної вигоди керівника громадської організації, який вимагав та отримав грошові кошти в сумі 5600 доларів США від представника комерційної структури за нездійснення перешкод господарської діяльності товариства, а саме не блокування руху транспортних засобів, які здійснюють перевезення безпечних відходів», - розповіли в прокуратурі.

    На даний час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії.

    Керівника громадської організації затримано в порядку ст. 208 КПК України, останньому готується повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за вчинення дій або бездіяльність з використанням повноважень, поєднане з вимаганням такої вигоди (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 369-3 Кримінального кодексу України) та обрання запобіжного заходу.

    Як повідомлялося, прокуратурою Київської області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Київській області викрито голову об’єднаної територіальної громади одного із районів області на отриманні неправомірної вигоди.

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