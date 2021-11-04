У Києві «ювелір» ошукав людей на чверть мільйона гривень (фото)

Іноземець підозрюється у скоєнні 11 епізодів злочинів

Правоохоронці Києва викрили чоловіка, які приймав на ремонт дороговартісні прикраси, після чого вироби не повертав та не виходив на зв'язок. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

До поліції звернулась киянка, яка повідомила про те, що на вулиці Сім’ї Сосніних вона здала у ювелірну майстерню прикраси, однак назад не може їх отримати, оскільки майстер не виходить на зв'язок та не з’являється на робочому місці. Правоохоронці зареєстрували подію у районному управлінні поліції та розпочали перевірку.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що чоловік ошукав ще десятьох громадян.

«З’ясувалося, що клієнти приносили «ювеліру» дороговартісні прикраси на ремонт та чоловік видавав їм квитанцію, однак вироби не повертав і не виходив на зв'язок. Шахрайським шляхом 40-річний іноземець заволодів майном громадян на суму 287 тис. грн», – розповів слідчий Святошинського управління поліції Максим Сахно.

За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою слідчий повідомив фігуранту про підозру у скоєнні 11 епізодів злочинів, передбачених ч. 2 та ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.