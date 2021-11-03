У Києві хлопець накинувся з ножем на своїх родичів (фото)

Під час конфлікту племінник вдарив ножем тітку та її сина, внаслідок чого потерпілих госпіталізували до лікарні

До Дарницького управління поліції з медичного закладу надійшла інформація про тілесні ушкодження. Лікарі повідомили, що з квартири на вулиці Ревуцького із ножовими пораненнями госпіталізували 48-річну жінку та її 26-річного сина. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що тілесні ушкодження потерпілим у ході конфлікту спричинив 20-річний племінник жінки, який проживає разом з нею та її сином.

Після вчинення правопорушення хлопець втік та намагався переховуватися від правоохоронців.

«У ході комплексу оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції протягом 12 годин встановили місце знаходження підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили у затриманого речовій доказ – ніж, якій він сховав біля власного будинку», – повідомив заступник начальника відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне тяжке та легке тілесне ушкодження). Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

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