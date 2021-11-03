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    У Києві хлопець накинувся з ножем на своїх родичів (фото)

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    Хлопець&nbsp;сховав ніж біля власного будинку - У Києві хлопець накинувся з ножем на своїх родичів (фото)
    Хлопець сховав ніж біля власного будинку
    Фото: Нацполіція

    Під час конфлікту племінник вдарив ножем тітку та її сина, внаслідок чого потерпілих госпіталізували до лікарні

    До Дарницького управління поліції з медичного закладу надійшла інформація про тілесні ушкодження. Лікарі повідомили, що з квартири на вулиці Ревуцького із ножовими пораненнями госпіталізували 48-річну жінку та її 26-річного сина. Про це інформує пресслужба поліції Києва.

    На місці події слідчо-оперативна група встановила, що тілесні ушкодження потерпілим у ході конфлікту спричинив 20-річний племінник жінки, який проживає разом з нею та її сином.

    Після вчинення правопорушення хлопець втік та намагався переховуватися від правоохоронців.

    «У ході комплексу оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції протягом 12 годин встановили місце знаходження підозрюваного та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми вилучили у затриманого речовій доказ – ніж, якій він сховав біля власного будинку», – повідомив заступник начальника відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко.

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    У Києві хлопець накинувся з ножем на своїх родичів (фото)
    У Києві хлопець накинувся з ножем на своїх родичів (фото)

    Слідчим відділом Дарницького управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне тяжке та легке тілесне ушкодження). Йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

    Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

    Як повідомлялося, днями на Оболоні агресивний молодик влаштував стрілянину посеред вулиці.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал кияни
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    У Києві хлопець накинувся з ножем на своїх родичів (фото)