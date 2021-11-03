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    Під Києвом жінка забила товаришку до смерті (відео)

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    Поліція затримала&nbsp;32-річну жінку - Під Києвом жінка забила товаришку до смерті (відео)
    Поліція затримала 32-річну жінку
    Фото: Нацполіція

    Потерпіла за декілька днів померла в реанімації

    28 жовтня 32-річна мешканка Бориспільського району під час сварки кулаками побила 42-річну товаришку. Лікарі намагалися врятувати потерпілу, однак за декілька днів жінка померла в реанімації. Про смерть жінки до поліції повідомили лікарі 1 листопада, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Поліцейські встановили, що сварка між жінками трапилася під час розпивання спиртних напоїв. Через непорозуміння 32-річна жінка нанесла численні удари руками й ногами по голові та тулубу подруги.

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    Під Києвом жінка забила товаришку до смерті (відео)
    Під Києвом жінка забила товаришку до смерті (відео)
    Під Києвом жінка забила товаришку до смерті (відео)

    Правоохоронцям знадобилося менше години, аби розшукати зловмисницю. Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

    Запобіжний захід жінці обере суд.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Київщина
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    Під Києвом жінка забила товаришку до смерті (відео)