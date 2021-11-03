Під Києвом жінка забила товаришку до смерті (відео)

Потерпіла за декілька днів померла в реанімації

28 жовтня 32-річна мешканка Бориспільського району під час сварки кулаками побила 42-річну товаришку. Лікарі намагалися врятувати потерпілу, однак за декілька днів жінка померла в реанімації. Про смерть жінки до поліції повідомили лікарі 1 листопада, інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліцейські встановили, що сварка між жінками трапилася під час розпивання спиртних напоїв. Через непорозуміння 32-річна жінка нанесла численні удари руками й ногами по голові та тулубу подруги.

Правоохоронцям знадобилося менше години, аби розшукати зловмисницю. Поліцейські затримали жінку в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Запобіжний захід жінці обере суд.