У Києві чоловік підірвав себе гранатою: поліція повідомила деталі (фото)
Інцидент стався біля дитячого майданчика
Сьогодні зранку, 22 березня, у Києві чоловік підірвав себе гранатою. Внаслідок вибуху житель столиці загинув. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Трагедія сталася на провулку Квітневому у Подільському районі Києваі. За попередньою інформацією, граната здетонувала у руках 29-річного чоловіка, внаслідок чого він загинув.
На опублікованих кадрах помітно, що інцидент стався неподалік від дитячого майданчика.
Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство).
Як раніше повідомлялося, тіло загиблого знайшли у сквері, біля магазину АТБ.
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