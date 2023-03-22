У Києві чоловік підірвав себе гранатою: поліція повідомила деталі (фото)

Інцидент стався біля дитячого майданчика

Сьогодні зранку, 22 березня, у Києві чоловік підірвав себе гранатою. Внаслідок вибуху житель столиці загинув. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

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Трагедія сталася на провулку Квітневому у Подільському районі Києваі. За попередньою інформацією, граната здетонувала у руках 29-річного чоловіка, внаслідок чого він загинув.

На опублікованих кадрах помітно, що інцидент стався неподалік від дитячого майданчика.

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Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Слідчі відкрили кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з додатковою кваліфікацією самогубство).

Як раніше повідомлялося, тіло загиблого знайшли у сквері, біля магазину АТБ.