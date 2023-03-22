На Київщині мати викинула немовля з п'ятого поверху
Від отриманих травм дитина загинула
У місті Вишневе на Київщині мати викинула немовля з п’ятого поверху. Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі.
Двомісячного хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, але від отриманих травм дитина загинула.
«Слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події, не виключено, що у 29-річної матері була післяродова депресія», – написав Нєбитов.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
До слова, раніше у Голосіївському районі Києва ювенальні поліцейські та соцпрацівники вилучили у матері новонароджену дівчинку через сміттєзвалище у квартирі. Мотлоху та сміття було стільки, що воно повністю закривало прохід до оселі: жінка утримувала немовля в захаращеній квартирі серед тарганів (фото).
У помешканні стояв нестерпний сморід і були відсутні будь-які комунікації. Маленьку дівчинку, якій два тижні, правоохоронці забрали у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я. Немовля передали лікарям. Жінку можуть позбавити батьківських прав.
Раніше повідомлялося, що суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину.
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