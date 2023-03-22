Від отриманих травм дитина загинула

У місті Вишневе на Київщині мати викинула немовля з п’ятого поверху. Про це повідомив начальник поліції області Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Двомісячного хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, але від отриманих травм дитина загинула.

«Слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події, не виключено, що у 29-річної матері була післяродова депресія», – написав Нєбитов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

До слова, раніше у Голосіївському районі Києва ювенальні поліцейські та соцпрацівники вилучили у матері новонароджену дівчинку через сміттєзвалище у квартирі. Мотлоху та сміття було стільки, що воно повністю закривало прохід до оселі: жінка утримувала немовля в захаращеній квартирі серед тарганів (фото).

У помешканні стояв нестерпний сморід і були відсутні будь-які комунікації. Маленьку дівчинку, якій два тижні, правоохоронці забрали у зв’язку з безпосередньою загрозою для життя та здоров’я. Немовля передали лікарям. Жінку можуть позбавити батьківських прав.

Раніше повідомлялося, що суд виніс вирок матері, яка заморила холодом новонароджену дитину.

Будь ласка, читайте текст після реклами