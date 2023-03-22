У Києві чоловік підірвав себе на вибуховому пристрої

Тіло загиблого знайшли в столичному сквері біля продуктового магазину

Сьогодні, 22 березня, у Подільському районі Києва пролунав вибух. Чоловік підірвав самого себе на вибуховому пристрої. Про це «Главкому» повідомили в екстрених службах столиці.

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Зазначається, що тіло загиблого знайшли у сквері, біля магазину АТБ.

Нагадаємо, що в селі Мала Сейдеминуха Херсонській області 57-річний цивільний підірвався на ворожій міні. Унаслідок вибуху чоловік отримав важкі поранення.

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Як повідомлялося, У Чернівцях чоловік погрожував підірвати гранату у приміщенні суду.

Крім того, через вибух ворожого боєприпасу постраждали піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у селі Посад-Покровське Херсонської області.

До слова, у Тернополі наркоторговець із ножем накинувся на працівників поліції.