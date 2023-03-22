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На Київщині заблукали двоє маленьких близнюків: кадри порятунку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На Київщині заблукали двоє маленьких близнюків: кадри порятунку
Батько хлопчиків звернувся до правоохоронців посеред ночі
фото: Нацполіція

До пошуків дітей залучили всі підрозділи поліції та громадськість

У Броварах на Київщині опівночі 21 березня зникли двоє семирічних близнюків – Лев і Богдан. До правоохоронців серед ночі надійшло повідомлення від батька хлопчиків. На пошуки дітей підняли всі підрозділи поліції та залучили громадськість, повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Сьогодні вночі маленькі «мандрівники» не дали відпочити нікому з особового складу Броварського управління», – написав Нєбитов.

Приблизно о третій годині ночі одного з братів помітив на вулиці громадянин і повідомив на лінію «102». Через деякий час в тому ж квадраті відшукали і другого.

Дітей шукали підрозділи поліції Київщини, кримінальна поліція, ювенали, спецпризначенці та громадськість
Дітей шукали підрозділи поліції Київщини, кримінальна поліція, ювенали, спецпризначенці та громадськість
фото: Нацполіція

«Зараз з дітьми все гаразд. А от батькам треба більше займатися вихованням підростаючого покоління! Адже від ваших відповідальних дій сьогодні залежить, яким у нас всіх буде завтра», – наголосив очільник поліції Київщини.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула 15 викрадених Росією дітей.

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Теги: поліція Київщина діти

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