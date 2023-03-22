На Київщині заблукали двоє маленьких близнюків: кадри порятунку

До пошуків дітей залучили всі підрозділи поліції та громадськість

У Броварах на Київщині опівночі 21 березня зникли двоє семирічних близнюків – Лев і Богдан. До правоохоронців серед ночі надійшло повідомлення від батька хлопчиків. На пошуки дітей підняли всі підрозділи поліції та залучили громадськість, повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

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«Сьогодні вночі маленькі «мандрівники» не дали відпочити нікому з особового складу Броварського управління», – написав Нєбитов.

Приблизно о третій годині ночі одного з братів помітив на вулиці громадянин і повідомив на лінію «102». Через деякий час в тому ж квадраті відшукали і другого.

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Дітей шукали підрозділи поліції Київщини, кримінальна поліція, ювенали, спецпризначенці та громадськість фото: Нацполіція

«Зараз з дітьми все гаразд. А от батькам треба більше займатися вихованням підростаючого покоління! Адже від ваших відповідальних дій сьогодні залежить, яким у нас всіх буде завтра», – наголосив очільник поліції Київщини.

Раніше повідомлялося, що Україна повернула 15 викрадених Росією дітей.