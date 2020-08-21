У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин і вистрибнув з даху (фото)



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Рятувальники оперативно загасили пожежу в магазині Фото: Нацполіція

Поліція встановлює обставини пожежі в магазині та смерті чоловіка на столичній Троєщині

У четвер, 20 серпня, в магазині на проспекті Маяковського в Деснянському районі Києва сталася пожежа, а через кілька хвилин з даху багатоповерхівки за цією адресою впав чоловік. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, швидка допомога та пожежники.

Як інформує пресслужба поліції Києва, по прибуттю рятувальники загасили вогонь, а лікарі надали першочергову допомогу двом співробітницям магазину. Вони самотужки вибралися з палаючого приміщення та покликали допомогу. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Правоохоронці опитали жінок та дізнались, що під час робочого дня до магазину завітав чоловік однієї з них. Між подружжям виник конфлікт через ревнощі, у результаті чого відвідувач підпалив кілька пляшок з невідомою речовиною, які приніс із собою, після чого втік.

У ході відпрацювання території правоохоронці з’ясували, що чоловік працівниці забіг до сусіднього під’їзду, піднявся на останній поверх вистрибнув з даху, у результаті чого від отриманих травм помер на місці. Він – киянин, 1985 року народження, який в цьому році притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. З місця події криміналісти вилучили рештки пляшок, в яких знаходилася невідома речовина, та направили на експертизу.

Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство), з додатковою кваліфікацією – самогубство, та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини та проводиться ретельна перевірка зібраних матеріалів.