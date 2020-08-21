  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин і вистрибнув з даху (фото)

    • Розсилка
    Рятувальники оперативно загасили пожежу в магазині - У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин і вистрибнув з даху (фото)
    Рятувальники оперативно загасили пожежу в магазині
    Фото: Нацполіція

    Поліція встановлює обставини пожежі в магазині та смерті чоловіка на столичній Троєщині

    У четвер, 20 серпня, в магазині на проспекті Маяковського в Деснянському районі Києва сталася пожежа, а через кілька хвилин з даху багатоповерхівки за цією адресою впав чоловік. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події виїхали слідчо-оперативні групи територіального та Головного управлінь поліції, швидка допомога та пожежники.

    Як інформує пресслужба поліції Києва, по прибуттю рятувальники загасили вогонь, а лікарі надали першочергову допомогу двом співробітницям магазину. Вони самотужки вибралися з палаючого приміщення та покликали допомогу. Наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

    Правоохоронці опитали жінок та дізнались, що під час робочого дня до магазину завітав чоловік однієї з них. Між подружжям виник конфлікт через ревнощі, у результаті чого відвідувач підпалив кілька пляшок з невідомою речовиною, які приніс із собою, після чого втік.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин і вистрибнув з даху (фото)
    У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин і вистрибнув з даху (фото)
    У Києві чоловік після сварки з дружиною підпалив магазин і вистрибнув з даху (фото)

    У ході відпрацювання території правоохоронці з’ясували, що чоловік працівниці забіг до сусіднього під’їзду, піднявся на останній поверх вистрибнув з даху, у результаті чого від отриманих травм помер на місці. Він – киянин, 1985 року народження, який в цьому році притягувався до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Події зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Деснянського управління поліції. З місця події криміналісти вилучили рештки пляшок, в яких знаходилася невідома речовина, та направили на експертизу.

    Вирішується питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство), з додатковою кваліфікацією – самогубство, та ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу) Кримінального кодексу України. Встановлюються обставини та проводиться ретельна перевірка зібраних матеріалів.

    Національна поліція України пожежа трагедія Київ кримінал самогубство чоловік магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ