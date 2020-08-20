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    Дах упав, води по коліно: мешканців будинку, що палав у центрі Києва, відселять

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    <span>Ліквідація пожежі в будинку на вул. Великій Васильківській, 81</span> - Дах упав, води по коліно: мешканців будинку, що палав у центрі Києва, відселять
    Ліквідація пожежі в будинку на вул. Великій Васильківській, 81
    Фото: ДСНС

    Рятувальники перевірять, чи немає загрози обвалу будинку

    Квартири в будинку на вул. Великій Васильківській, 81, де 19 серпня ввечері сталася масштабна пожежа, наразі непридатні для проживання.

    Про це повідомляється на сторінці Pavlovsky News у Facebook

    Мешканці будинку шоковані та в розпачі. Рятувальники пустили їх у квартири. За словами людей, там все затоплено водою, в деяких місцях вона по коліно. А найнеприємніше те, що дах прогорів і обвалився в квартири.


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    Мешканці будинку в розпачі. Фото: ДСНС

    Будинок буде закритий на вхід, співробітники ДСНС перевірятимуть, наскільки будівля придатна для життя і чи не буде обвалу.

    Поки мешканців планують розселити в готелі.

    Нагадаємо, ввечері 19 серпня у Києві на вулиці Великій Васильківський загорівся житловий будинок.

    Згодом у ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі.

    Дивіться фото й відео з місця пожежі.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники кияни будинок
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