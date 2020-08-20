Дах упав, води по коліно: мешканців будинку, що палав у центрі Києва, відселять



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Ліквідація пожежі в будинку на вул. Великій Васильківській, 81 Фото: ДСНС

Рятувальники перевірять, чи немає загрози обвалу будинку

Квартири в будинку на вул. Великій Васильківській, 81, де 19 серпня ввечері сталася масштабна пожежа, наразі непридатні для проживання.

Про це повідомляється на сторінці Pavlovsky News у Facebook.

Мешканці будинку шоковані та в розпачі. Рятувальники пустили їх у квартири. За словами людей, там все затоплено водою, в деяких місцях вона по коліно. А найнеприємніше те, що дах прогорів і обвалився в квартири.





Мешканці будинку в розпачі. Фото: ДСНС

Будинок буде закритий на вхід, співробітники ДСНС перевірятимуть, наскільки будівля придатна для життя і чи не буде обвалу.

Поки мешканців планують розселити в готелі.

Нагадаємо, ввечері 19 серпня у Києві на вулиці Великій Васильківський загорівся житловий будинок.

Згодом у ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі.

Дивіться фото й відео з місця пожежі.