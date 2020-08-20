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    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)

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    Пожежа сталася у квартирі на восьмому поверсі - Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)
    Пожежа сталася у квартирі на восьмому поверсі
    Фото: ДСНС

    Займання супроводжувалося сильним задимленням

    У четвер, 20 серпня, вранці сталася пожежа в житлового будинку на вул. Мілютенка, 9-А у Деснянському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 08:24.

    На місце події прибули рятувальники 19 та 43 Державної пожежно-рятувальної частини. Вогнеборці встановили, що пожежа виникла в одній із квартир на 8 поверсі 9-поверхового житлового будинку, інформує пресслужба столичного управління ДСНС. 

    Займання супроводжувалось сильним задимленням, яке й помітили жителі будинку. У ході ліквідації займання у квартирі було виявлено тіло жінки похилого віку без ознак життя.

    О 8:54 пожежу було локалізовано, а о 9:21-ліквідовано.

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    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)
    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)
    Під час пожежі у багатоповерхівці в Києві загинула жінка (фото)

    На місце пожежі виїжджало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу.

    Причину займання та обставини трагедії встановлюють правоохоронні органи.

    пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок жінка
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