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    Новини

    Рятувальники загасили пожежу на Великій Васильківській у Києві

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    Причина виникнення займання наразі з'ясовується правоохоронними органами - Рятувальники загасили пожежу на Великій Васильківській у Києві
    Причина виникнення займання наразі з'ясовується правоохоронними органами
    Фото: ДСНС

    Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що вогонь по дерев'яним перекриттям швидко поширювався по площі даху будинку

    Пожежу в житловому будинку на Великій Васильківській у центрі Києва ліквідували.

    Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

    «Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що вогонь по дерев'яним перекриттям швидко поширювався по площі даху будинку. На місці події залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу», – йдеться у повідомленні.

    Причина виникнення займання наразі з'ясовується правоохоронними органами. Жертв та постраждалих немає.

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    Рятувальники загасили пожежу на Великій Васильківській у Києві
    Рятувальники загасили пожежу на Великій Васильківській у Києві
    Рятувальники загасили пожежу на Великій Васильківській у Києві
    Рятувальники загасили пожежу на Великій Васильківській у Києві
    Рятувальники загасили пожежу на Великій Васильківській у Києві
    Рятувальники загасили пожежу на Великій Васильківській у Києві
    Рятувальники загасили пожежу на Великій Васильківській у Києві

    Нагадаємо, ввечері 19 серпня у Києві на вулиці Великій Васильківський загорівся житловий будинок.

    Як повідомлялося, 18 серпня на території психлікарні в Києві сталася пожежа.

    пожежа Київ ДСНС будинок
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