Рятувальники загасили пожежу на Великій Васильківській у Києві



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Причина виникнення займання наразі з'ясовується правоохоронними органами Фото: ДСНС

Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що вогонь по дерев'яним перекриттям швидко поширювався по площі даху будинку

Пожежу в житловому будинку на Великій Васильківській у центрі Києва ліквідували.

Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що вогонь по дерев'яним перекриттям швидко поширювався по площі даху будинку. На місці події залучено 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 45 чоловік особового складу», – йдеться у повідомленні.

Причина виникнення займання наразі з'ясовується правоохоронними органами. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 19 серпня у Києві на вулиці Великій Васильківський загорівся житловий будинок.

Як повідомлялося, 18 серпня на території психлікарні в Києві сталася пожежа.