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    На Троєщині замінять 14 км найбільш зношених тепломереж

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    На вул.&nbsp;Бальзака, 56-А ремонтується близько 1200 м трубопроводів, що постачають тепло та гарячу воду - На Троєщині замінять 14 км найбільш зношених тепломереж
    На вул. Бальзака, 56-А ремонтується близько 1200 м трубопроводів, що постачають тепло та гарячу воду
    Фото: Київтеплоенерго

    На літо столична влада запланувала виконати масштабну програму модернізації теплових мереж і обладнання

    Цього року в Деснянському районі, а саме: на території мікрорайону Троєщина, замінять майже 14 км труб. Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» вже розпочало комплексну реконструкцію теплових мереж: зношені трубопроводи замінюються на нові, щоб зменшити кількість пошкоджень у наступному опалювальному сезоні. Про це повідомив директор структурного підрозділу «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Василь Деревицький.

    У 2019 році КП «Київтеплоенерго» планує провести ремонт і реконструкцію тепломереж на тих ділянках, які знаходяться у незадовільному стані. Зношені трубопроводи будуть замінювати не окремими ділянками, а комплексно – від однієї теплокамери до іншої.

    «Реконструкція і ремонт мереж охопить усі райони Києва. Зокрема, зараз роботи тривають у Деснянському районі на Троєщині. На вул. Бальзака, 56-А ремонтується близько 1200 м трубопроводів, що постачають тепло та гарячу воду від теплового пункту до трьох житлових будинків. Ці тепломережі експлуатуються вже понад 30 років і в останньому опалювальному сезоні наші аварійно-відновлювальні бригади ліквідували на зазначеній ділянці 24 пошкодження», – повідомив Деревицький.

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    За його словами, загалом цього року на Троєщині заплановано замінити майже 14 км трубопроводів.

    «Роботи будуть проводитися на проспекті Маяковського, 24-А і 30-А, на бульварі Висоцького, 4-А. Ці адреси увійшли до списку заміни, оскільки протягом минулих років тут була велика кількість пошкоджень. Наприклад, лише на Маяковського, 30-А за останні три роки було виявлено більше 20 пошкоджень», – додав Деревицький.

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    На Троєщині замінять 14 км найбільш зношених тепломереж
    На Троєщині замінять 14 км найбільш зношених тепломереж
    На Троєщині замінять 14 км найбільш зношених тепломереж

    Як повідомлялося, У Києві створили карту ремонту теплових мереж, де кияни можуть бачити скільки і в яких мікрорайонах проходитиме цьогорічна модернізація комунікацій. 

    На цей літній період столична влада запланувала виконати масштабну програму модернізації теплових мереж і обладнання. Виділено більше 500 млн грн на ці роботи. «Київтеплоенерго» вже приступило до виконання робіт. Загальна протяжність заміни – понад 130 км.

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