У Києві чоловік вистрибнув з вікна 16-поверхового будинку (фото, відео)



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На місці працювали правоохоронці та медики Фото: Інформатор

Чоловік загинув на місці падіння

У середу, 11 березня, на вулиці Симиренка, 27 у Святошинському районі Києва (масив Борщагівка) мешканці будинку почули дивний звук і побачили страшну картину. Під вікнами 16-поверхового житлового будинку лежав чоловік без ознак життя. До приїзду медиків він уже був мертвий.

Це сталося близько 22:30, повідомляє Інформатор.

Родичі загиблого розповіли, що загиблий проживав в цьому будинку. Увечері, коли всі розійшлися по кімнатах, родичі почули що зачинилися вхідні двері. Через кілька хвилин він не повернувся, і близькі почали шукати чоловіка. А потім під вікнами вони побачили тіло без ознак життя.

Чоловікові було 30 років.

Попередньо, оскільки загиблий жив на третьому поверсі, він вистрибнув з поверхів вище.

За словами близьких, перед трагедією ніяких конфліктів та інших прецедентів у квартирі не було.

На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група.

Деталі події встановлюються.