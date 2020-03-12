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    У Києві чоловік вистрибнув з вікна 16-поверхового будинку (фото, відео)

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    На місці працювали правоохоронці та медики - У Києві чоловік вистрибнув з вікна 16-поверхового будинку (фото, відео)
    На місці працювали правоохоронці та медики
    Фото: Інформатор

    Чоловік загинув на місці падіння

    У середу, 11 березня, на вулиці Симиренка, 27 у Святошинському районі Києва (масив Борщагівка) мешканці будинку почули дивний звук і побачили страшну картину. Під вікнами 16-поверхового житлового будинку лежав чоловік без ознак життя. До приїзду медиків він уже був мертвий.

    Це сталося близько 22:30, повідомляє Інформатор.

    Родичі загиблого розповіли, що загиблий проживав в цьому будинку. Увечері, коли всі розійшлися по кімнатах, родичі почули що зачинилися вхідні двері. Через кілька хвилин він не повернувся, і близькі почали шукати чоловіка. А потім під вікнами вони побачили тіло без ознак життя.

    Чоловікові було 30 років.

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    У Києві чоловік вистрибнув з вікна 16-поверхового будинку (фото, відео)
    У Києві чоловік вистрибнув з вікна 16-поверхового будинку (фото, відео)
    У Києві чоловік вистрибнув з вікна 16-поверхового будинку (фото, відео)
    У Києві чоловік вистрибнув з вікна 16-поверхового будинку (фото, відео)

    Попередньо, оскільки загиблий жив на третьому поверсі, він вистрибнув з поверхів вище.

    За словами близьких, перед трагедією ніяких конфліктів та інших прецедентів у квартирі не було.

    На місці працювали екіпажі поліції, медики та слідчо-оперативна група.

    Деталі події встановлюються.

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