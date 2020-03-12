У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру



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У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру Флоренція

Труп чоловіка виявили співробітники кінотеатру

У Києві в кінотеатрі «Флоренція» на проспекті Володимира Маяковського, 31 знайшли труп чоловіка.

Про це повідомляє «Інформатор».

Співробітники впізнали у загиблому директора кінотеатру.

Труп знайшли в підсобному приміщенні.

За інформацією видання, розглядається версія нещасного випадку, нібито чоловік міг впасти зі сходів.

Раніше повідомлялося, що в Київській області знайшли мертвим екс-голову правління «Інтера». Поліція Київської області розслідує загибель підприємця Сергія Старицького в селі Чайки як самогубство.