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    Новини

    У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру

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    У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру Флоренція - У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру
    У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру Флоренція

    Труп чоловіка виявили співробітники кінотеатру

    У Києві в кінотеатрі «Флоренція» на проспекті Володимира Маяковського, 31 знайшли труп чоловіка.

    Про це повідомляє «Інформатор».

    Співробітники впізнали у загиблому директора кінотеатру.

    Труп знайшли в підсобному приміщенні.

    За інформацією видання, розглядається версія нещасного випадку, нібито чоловік міг впасти зі сходів.

    Раніше повідомлялося, що в Київській області знайшли мертвим екс-голову правління «Інтера». Поліція Київської області розслідує загибель підприємця Сергія Старицького в селі Чайки як самогубство.

    Київ самогубство поліція чоловік
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