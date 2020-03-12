У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру
У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру Флоренція
Труп чоловіка виявили співробітники кінотеатру
У Києві в кінотеатрі «Флоренція» на проспекті Володимира Маяковського, 31 знайшли труп чоловіка.
Про це повідомляє «Інформатор».
Співробітники впізнали у загиблому директора кінотеатру.
Труп знайшли в підсобному приміщенні.
За інформацією видання, розглядається версія нещасного випадку, нібито чоловік міг впасти зі сходів.
Раніше повідомлялося, що в Київській області знайшли мертвим екс-голову правління «Інтера». Поліція Київської області розслідує загибель підприємця Сергія Старицького в селі Чайки як самогубство.