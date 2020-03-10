З вікна багатоповерхівки в Києві випала дівчина (фото)



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На місці трагедії працювали правоохоронці Фото: Інформатор

В результаті падіння дівчина отримала травми, несумісні з життям

У вівторок, 10 березня, на вул. Антоновича, 103-А в Голосіївському районі Києва стався трагічний інцидент. З 20-поверхового житлового будинку випала дівчина. Від отриманих травм вона померла.

Мешканці будинку виявили тіло дівчини близько 8:00. Про це повідомляє «Інформатор».

Бездиханне тіло знайшли біля входу в під'їзд.

На вигляд загиблій близько 25 років. Правоохоронці повідомили, що невідомо, з якого поверху випала дівчина і чи був це суїцид чи нещасний випадок.

На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

Як повідомлялося, 3 березня увечері на вулиці Мілютенка, 38 у Києві чоловік загинув, вистрибнувши з вікна квартири на сьомому поверсі.