  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    З вікна багатоповерхівки в Києві випала дівчина (фото)

    • Розсилка
    На місці трагедії працювали правоохоронці - З вікна багатоповерхівки в Києві випала дівчина (фото)
    На місці трагедії працювали правоохоронці
    Фото: Інформатор

    В результаті падіння дівчина отримала травми, несумісні з життям

    У вівторок, 10 березня, на вул. Антоновича, 103-А в Голосіївському районі Києва стався трагічний інцидент. З 20-поверхового житлового будинку випала дівчина. Від отриманих травм вона померла.

    Мешканці будинку виявили тіло дівчини близько 8:00. Про це повідомляє «Інформатор».

    Бездиханне тіло знайшли біля входу в під'їзд.

    На вигляд загиблій близько 25 років. Правоохоронці повідомили, що невідомо, з якого поверху випала дівчина і чи був це суїцид чи нещасний випадок.

    На місці працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    З вікна багатоповерхівки в Києві випала дівчина (фото)
    З вікна багатоповерхівки в Києві випала дівчина (фото)
    З вікна багатоповерхівки в Києві випала дівчина (фото)
    З вікна багатоповерхівки в Києві випала дівчина (фото)
    З вікна багатоповерхівки в Києві випала дівчина (фото)

    Як повідомлялося, 3 березня увечері на вулиці Мілютенка, 38 у Києві чоловік загинув, вистрибнувши з вікна квартири на сьомому поверсі.

    Національна поліція України трагедія Київ смерть самогубство жінка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ