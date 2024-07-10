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У Києві чоловік зістрибнув зі «скляного» мосту

Анастасія Гришкова
glavcom.ua
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У Києві чоловік зістрибнув зі «скляного» мосту
За даними поліції, на вигляд загиблому – до 30 років
фото з відкритих джерел

Чоловік загинув на місці 

У Києві чоловік вчинив самогубство. Він зістрибнув зі «скляного» мосту. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі поліції Києва.

За даними поліції, на вигляд загиблому – до 30 років. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини події. 

Попередньо, смертельний випадок розслідуватимуть як самогубство. Остаточну кваліфікацію події буде надано після завершення роботи слідчих.

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Теги: поліція Україна Київ

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