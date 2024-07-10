У Києві чоловік зістрибнув зі «скляного» мосту

За даними поліції, на вигляд загиблому – до 30 років

Чоловік загинув на місці

У Києві чоловік вчинив самогубство. Він зістрибнув зі «скляного» мосту. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі поліції Києва.

За даними поліції, на вигляд загиблому – до 30 років. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Попередньо, смертельний випадок розслідуватимуть як самогубство. Остаточну кваліфікацію події буде надано після завершення роботи слідчих.

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