У Києві чоловік зістрибнув зі «скляного» мосту
Чоловік загинув на місці
У Києві чоловік вчинив самогубство. Він зістрибнув зі «скляного» мосту. Про це Суспільному повідомили у пресслужбі поліції Києва.
За даними поліції, на вигляд загиблому – до 30 років. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини події.
Попередньо, смертельний випадок розслідуватимуть як самогубство. Остаточну кваліфікацію події буде надано після завершення роботи слідчих.
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