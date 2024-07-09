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На Хмельниччині люди катували жінку, бо вона нібито була чаклункою – прокуратура

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На Хмельниччині люди катували жінку, бо вона нібито була чаклункою – прокуратура
Правоохоронці: «Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку та завдали декілька ножових поранень»
фото: Хмельницька прокуратура

Підозрювані напідпитку прийшли до будинку односелиці, почали стукати у вікна та вибили двері

На Шепетівщині двоє людей напідпитку вдерлись до будинку жінки, побили власницю і хотіли вивезти її до лісопосадки. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура у Facebook.

У прокуратурі оголосили підозру 27-річному чоловікові та 35-річній жінці у катуванні, погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі людини та порушенні недоторканності житла.

Події стались 7 червня в с. Чотирбоки, на Шепетівщині. Підозрювані напідпитку прийшли до будинку односелиці, почали стукати у вікна та вибили двері.

«Під надуманим приводом, що потерпіла нібито здійснює чаклунські ритуали, вони побили жінку кулаками та ногами по голові, душили, погрожували вбивством та навіть завдали декілька ножових поранень», – повідомили в обласній прокуратурі.

Чоловік ігнорував благання жінки припинити знущання, вдарив її кулаком в обличчя, через що та втратила свідомість. Зловмисники потім виволокли її на вулицю і намагалися посадити в багажник автомобіля, щоб вивезти в ліс.

Потерпіла встигла викликати правоохоронців, коли підозрювані ломились в оселю. Зловмисників затримали.

Нагадаємо, в Одесі жінка протягом ночі знущалася зі своєї 2-річної племінниці та транслювала це у прямому ефірі в соцмережах, щоб залучити якомога більше підписників. Правоохоронці вилучили дівчинку з родини

До слова, у Києві чоловік зарізав дружину та хотів видати злочин за самогубство. Вбивці загрожує до 15 років тюрми.

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Теги: знущання злочин чоловік жінка Facebook самогубство прокуратура

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