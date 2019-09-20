  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві завтра закриють рух трамваїв №2

    • Розсилка
    21 та 22 вересня замість трамваїв курсуватимуть автобуси №&nbsp;2Т - У Києві завтра закриють рух трамваїв №2
    21 та 22 вересня замість трамваїв курсуватимуть автобуси № 2Т

    З 21 до 23 вересня комунальники реконструюватимуть і будуватимуть трамвайну лінію на ділянці від зупинки «Вул. Генерала Потапова» до зупинки «Б-р Кольцова»

    У Києві з 00:00 21 вересня орієнтовно до 05:00 23 вересня закриють рух трамваїв № 2.

    Про це повідомили у КП «Київпастранс».

    Зазначається, що протягом трьох днів реконструюватимуть і будуватимуть трамвайну лінію на ділянці від зупинки «Вул. Генерала Потапова» до зупинки «Б-р Кольцова».

    Читайте також

    Останні відправлення трамваїв маршруту № 2 у ніч проти 21 вересня за власним маршрутом:

    • від просп. Академіка Корольова – о 23:10, 23:20;
    • від ст. Ромена Роллана – о 23:37, 23:47.

    «21 та 22 вересня замість трамваїв курсуватимуть автобуси № 2Т: вул. Симиренка – б-р Кольцова – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – б-р Кольцова – вул. Симиренка», - йдеться у повідомленні.

    Пасажири мають право проїзду в автобусах № 2Т за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

    Нагадаємо, що дізнаватися в режимі реального часу про зміни маршрутів громадського транспорту можна у телеграм-каналі КП «Київпастранс»: https://t.me/kyivpasstrans.

     

    Читайте також
    Київ громадський транспорт ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ