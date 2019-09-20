У Києві завтра закриють рух трамваїв №2



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21 та 22 вересня замість трамваїв курсуватимуть автобуси № 2Т

З 21 до 23 вересня комунальники реконструюватимуть і будуватимуть трамвайну лінію на ділянці від зупинки «Вул. Генерала Потапова» до зупинки «Б-р Кольцова»

У Києві з 00:00 21 вересня орієнтовно до 05:00 23 вересня закриють рух трамваїв № 2.

Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Зазначається, що протягом трьох днів реконструюватимуть і будуватимуть трамвайну лінію на ділянці від зупинки «Вул. Генерала Потапова» до зупинки «Б-р Кольцова».

Останні відправлення трамваїв маршруту № 2 у ніч проти 21 вересня за власним маршрутом:

від просп. Академіка Корольова – о 23:10, 23:20;

від ст. Ромена Роллана – о 23:37, 23:47.

«21 та 22 вересня замість трамваїв курсуватимуть автобуси № 2Т: вул. Симиренка – б-р Кольцова – просп. Леся Курбаса – вул. Володимира Покотила – б-р Кольцова – вул. Симиренка», - йдеться у повідомленні.

Пасажири мають право проїзду в автобусах № 2Т за місячними проїзними квитками, придбаними для проїзду в трамваї.

Нагадаємо, що дізнаватися в режимі реального часу про зміни маршрутів громадського транспорту можна у телеграм-каналі КП «Київпастранс»: https://t.me/kyivpasstrans.