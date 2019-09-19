На столичній Борщагівці перекинувся будівельний кран
Фото: Патрульна поліція Києва
Під час робіт із реконструкції мосту на Борщагівці сталося перекидання будівельного крана
На вулиці Сім'ї Сосніних у Києві під час реставрації моста впав будівельний кран.
Про це повідомляється на сторінці Патрульної поліції Києва в Telegram у четвер, 19 вересня.
Правоохоронці отримали повідомлення про подію близько 17-ї години. З'ясувалося, що під час робіт із реконструкції мосту на Борщагівці сталося перекидання будівельного крана.
За попередніми даними правоохоронців, у результаті події ніхто не постраждав.