У Києві декілька десятків хворих на коронавірус у важкому стані



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У Києві троє хворих на коронавірус підключені до апаратів штучної вентиляції легень

Наразі заповненість столичних лікарень, що приймають хворих на коронавірус, – 40%

У стаціонарах лікарень Києва станом на сьогодні перебувають 184 хворих на коронавірус. 40 пацієнтів - у важкому стані, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

«Сьогодні в лікарнях столиці від коронавірусу лікуються 184 пацієнти. В тому числі 8 дітей. 40 хворих у важкому стані, троє - підключені до апаратів вентиляції легень. Також у стаціонарах перебувають 84 мешканці міста з підозрою на коронавірус. Серед них – 10 дітей», - сказав Кличко.

Він повідомив, що показник заповненості лікарень першої хвилі, що приймають хворих на коронавірус у столиці, сьогодні – 40%.

«Підкреслю: не відступає і захворюваність на пневмонію. З цим діагнозом у столиці до стаціонарів загалом госпіталізовано 352 людини. Нагадаю, що сьогодні в Києві всім хворим на пневмонію теж роблять ПЛР-тести», - додав мер.

Він закликав киян уважно ставитися до свого здоров'я.

«Зараз чимало людей вирвалися з карантину, ніби загрози не було і не існує. Це не так! Вірус не відступив. І особливо обережними треба бути в умовах, коли ми запроваджуємо послаблення. Дотримуйтеся правил - в транспорті, в публічних місцях, у торгових центрах та спортзалах. Там, де велике скупчення людей і найбільша ймовірність підхопити інфекцію», - наголосив Кличко.

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Нагадаємо, станом на ранок 3 червня, у Києві підтверджено 3133 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 62 особи.