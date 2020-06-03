Стало відомо, скільки київських садочків відкрилося після карантину



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Дитячий садок №345 у Дарницькому районі Києва Фото: КМДА

На сьогодні в дитсадки Києва пішли майже 15 тисяч дітей

З 1 червня у Києві відновили роботу 466 дитячих садочків. Про це столичний голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

«На сьогодні в Києві працюють 466 дитячих садочків. Це ті заклади, що здійснили всі необхідні заходи для безпечної роботи. У 62-х садочках сьогодні тривають планові ремонтні роботи, - сказав мер. - Багато батьків, у яких є можливість залишити дітей вдома чи з родичами, не повели дітей в садки, аби не наражати їх на небезпеку. І я вдячний їм за це. На сьогодні в дитсадки Києва пішли майже 15 тисяч дітей. До карантину, в середньому, садочки щодня відвідували понад 55 тисяч дітей».

Кличко зазначив, що сьогодні головне завдання садочків, які відновили роботу, - забезпечити дотримання всіх регламентів і правил. Зокрема, постійне прибирання та дезінфекцію приміщень, мінімізувати контакти в закладі.

«Персонал садочків пройшов інструктаж, як діяти у випадку спалаху респіраторного захворювання у дитсадку. Щодня і дітям на вході в садок, і персоналу вимірюють температуру. Батькам до груп заходити заборонено», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, у Києві розроблено «Регламент відновлення освітнього процесу у закладах освіти міста Києва та режиму їх роботи після зняття карантинних обмежень». Він був підготовлений за дорученням мера Віталія Кличка і ухвалений на засіданні штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Цей документ враховує специфіку та реалії українських економічних і культурних особливостей, а також досвід виходу з карантину інших країн.

1 червня у Києві запрацювали дитячі садочки.