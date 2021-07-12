Пішла по ягоди і заблукала: у лісі на Київщині правоохоронці розшукали бабусю

Правоохоронці за лічені години знайшли жінку

До Бородянського відділення поліції надійшло повідомлення від стурбованої онуки про те, що її 82-річна бабуся, яка проживає в селищі Дружня, пішла до лісу назбирати ягоди та заблукала. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що жінка електропотягом дісталася до станції «Спартак», а далі пішла до лісу. Через деякий час старенька втратила орієнтир та заблукала. Мобільний телефон, що був у бабусі, розрядився, однак вона встигла зателефонувати до рідних і повідомити про ситуацію.

На пошуки задіяли наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Бучанського районного управління поліції, а також працівників кінологічної служби.

Правоохоронці за лічені години знайшли жінку живою та неушкодженою.

Нині бабуся знаходиться вдома.

Як повідомлялося, нещодавно в селі Свидівок на Черкащині усю ніч тривали пошуки 6-річного хлопчика, що зник у лісі. Вранці на нього натрапили місцеві мешканці. З’ясувалося, що малий грався у дворі, коли його улюблений пес вибіг на вулицю. Хлопчик кинувся наздоганяти чотирилапого друга. Собака повів дитину до лісу, а там обоє зникли.

Коли хлопчика відшукали, він зляканий сидів неподалік болота, обіймав собаку та плакав. На щастя, з дитиною все було добре. Хлопчика доставили додому та передали родичам.

28 червня столичні правоохоронці розшукали та повернули додому п’ятирічного хлопчика, який 27 червня ввечері зник з двору будинку на самокаті. Вранці дитину правоохоронці знайшли у полі в Голосіївському районі.