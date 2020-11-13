У Києві діяла мережа call-центрів, через які шахраї ошукували іноземців (фото)

Шахрайські call-центрів під виглядом інвестиційних посередників ошукували громадян ЄС

Слідчими Дніпровського управління поліції в Києві за оперативного супроводу Служби безпеки України у ході проведення слідчих дій заблоковано діяльність низки «call-центрів», через які учасники злочинної групи ошукували іноземних громадян.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, організатори шахрайської схеми (громадяни іноземних держав) використовували у своїй діяльності завчасно створені веб-сайти та інтернетмайданчики з торгівлі валютою, віртуальними активами (криптовалютою), цінними паперами, золотом та нафтою. Під виглядом інвестиційних посередників вони залучали кошти громадян Північної та Центральної Європи, обіцяючи їм одержання надприбутків у короткостроковій перспективі.

Надалі, отримавши від потенційних інвесторів згоду на обробку персональних даних, у тому числі даних про їхні банківські картки, зловмисники знімали з рахунків потерпілих кошти та переводили їх на власні електронні гаманці. Подальша легалізація злочинних доходів здійснювалась шляхом придбання предметів розкоші як в Україні, так і за кордоном.

За попередніми даними, у злочинній схемі було задіяно близько тисячі працівників-операторів, а самі call-центри були облаштовані необхідною оргтехнікою та серверним обладнанням. Діяла злочинна схема протягом останніх трьох років.

11 листопада у ході санкціонованих обшуків у 3 приміщеннях, де розташовувалися call-центри, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання, флеш-носії, мобільні телефони, документи, що підтверджують протиправну діяльність та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Наразі слідчі та процесуальні дії тривають. Встановлюється коло осіб, причетних до шахрайської оборудки для притягнення їх кримінальної відповідальності.