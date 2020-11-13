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    У Києві діяла мережа call-центрів, через які шахраї ошукували іноземців (фото)

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    11 листопада відбулися обшуки у трьох приміщеннях, де розташовувалися call-центри - У Києві діяла мережа call-центрів, через які шахраї ошукували іноземців (фото)
    11 листопада відбулися обшуки у трьох приміщеннях, де розташовувалися call-центри
    Фото: Київська міська прокуратура

    Шахрайські call-центрів під виглядом інвестиційних посередників ошукували громадян ЄС

    Слідчими Дніпровського управління поліції в Києві за оперативного супроводу Служби безпеки України у ході проведення слідчих дій заблоковано діяльність низки «call-центрів», через які учасники злочинної групи ошукували іноземних громадян.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    За даними слідства, організатори шахрайської схеми (громадяни іноземних держав) використовували у своїй діяльності завчасно створені веб-сайти та інтернетмайданчики з торгівлі валютою, віртуальними активами (криптовалютою), цінними паперами, золотом та нафтою. Під виглядом інвестиційних посередників вони залучали кошти громадян Північної та Центральної Європи, обіцяючи їм одержання надприбутків у короткостроковій перспективі.

    Надалі, отримавши від потенційних інвесторів згоду на обробку персональних даних, у тому числі даних про їхні банківські картки, зловмисники знімали з рахунків потерпілих кошти та переводили їх на власні електронні гаманці. Подальша легалізація злочинних доходів здійснювалась шляхом придбання предметів розкоші як в Україні, так і за кордоном.

    За попередніми даними, у злочинній схемі було задіяно близько тисячі працівників-операторів, а самі call-центри були облаштовані необхідною оргтехнікою та серверним обладнанням. Діяла злочинна схема протягом останніх трьох років.

    11 листопада у ході санкціонованих обшуків у 3 приміщеннях, де розташовувалися call-центри, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, серверне обладнання, флеш-носії, мобільні телефони, документи, що підтверджують протиправну діяльність та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

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    У Києві діяла мережа call-центрів, через які шахраї ошукували іноземців (фото)
    У Києві діяла мережа call-центрів, через які шахраї ошукували іноземців (фото)
    У Києві діяла мережа call-центрів, через які шахраї ошукували іноземців (фото)
    У Києві діяла мережа call-центрів, через які шахраї ошукували іноземців (фото)

    Наразі слідчі та процесуальні дії тривають. Встановлюється коло осіб, причетних до шахрайської оборудки для притягнення їх кримінальної відповідальності.

    Теги: прокуратура СБУ Київ кримінал шахрайство гроші іноземці
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