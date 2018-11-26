У Києві до довічного ув’язнення засуджено серійного вбивцю



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Правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисника, коли він готував чергове вбивство

Чоловік убивав своїх жертв пострілами у голову, а потім вивозив тіла у лісосмугу

До довічного позбавлення волі засуджено 30-річного чоловіка, який на території столиці вбив двох людей з вогнепальної зброї та намагався позбавити життя ще одну людину. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Як установлено слідством, у жовтні 2014 року жертвами обвинуваченого стали двоє киян, які розмістили на інтернет-сайтах інформацію про надання послуг з автоперевезення.

«Для того, щоб заволодіти транспортними засобами потерпілих, вбивця домовлявся з ними про зустріч у безлюдних місцях в нічний час. Підозрюваний вбивав своїх жертв пострілами у голову. Їхні тіла чоловік спочатку ховав у гаражі, а потім перевозив у лісосмугу під Києвом та закопував. Автомобілі жертв зловмисник переганяв до м. Миколаїв, де збував на розборку», - інформують у прокуратурі.

Правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисника, коли він готував чергове вбивство. «Підставою, що спонукали злочинця до вчинення ще одного злочину стали ревнощі, а потерпілим виявився чоловік його коханки. Як виявилося згодом, це вже була друга спроба зловмисника позбавити суперника життя. Під час затримання у підозрюваного вилучили знаряддя злочину – пістолет з глушником та набоями», - повідомили у прокуратурі.

Суд присяжних Солом’янського райсуду Києва підтримав позицію прокурора столичної прокуратури, визнав обвинуваченого винним в інкримінованих злочинах та засудив до максимального покарання, передбаченого Кримінальним кодексом України - до довічного позбавлення волі.

Крім того, судом задоволено цивільні позови потерпілих про стягнення з обвинуваченого майже півмільйона гривень заподіяної шкоди.