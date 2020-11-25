У Києві досі без тепла п’ятиповерховий будинок

Міські та районні служби запропонували три варіанти ремонту водогрійних котлів котельні будинку

У будинку на вулиці Колекторній, 3 в Дарницькому районі Києва досі відсутнє теплопостачання. Товариство з обмеженою відповідальністю «Ідеал енерджі систем» як обслуговуюча організація повинна в терміновому порядку вирішити питання ремонту систем теплопостачання в будинку та забезпечити подачу тепла мешканцям. Компанія разом із жителями багатоповерхівки має прийняти спільне рішення та провести ремонт, який не був проведений в міжопалювальний період. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

П’ятиповерховий житловий будинок на вул. Колекторній, 3 налічує 85 квартир і перебуває у співвласності мешканців. Із 1 липня будинком управляє ТОВ «Місто для людей Київ», яке обрали мешканці. Теплопостачання будинку здійснюється від індивідуальної (дахової) газової котельні, обладнання якої вийшло з ладу і потребує капітального ремонту.

Проблема відсутності теплопостачання в будинку на вулиці Колекторній, 3 неодноразово обговорювалась на штабах районного та міського рівня ще до старту опалювального сезону.

Експлуатуюча організація TOB «Ідеал енерджі систем» повинна була забезпечити наступні заходи:

замовити у виробника та придбати необхідну кількість секцій водогрійного котла;

провести збірку та виконати гідравлічні випробування котла; провести ревізію насосного обладнання;

провести заміну відсічного газового клапана;

виконати повірку вузла обліку газу;

провести збір та діагностування працездатності автоматики котла.

Після включення котельні у роботу перевірити працездатність системи хімічного водоочищення та в разі необхідності – відновити її роботу. Однак ці роботи не були виконані вчасно і не виконуються до сьогодні.

Міські та районні служби запропонували три варіанти ремонту водогрійних котлів котельні, виходячи з фінансових можливостей мешканців, та відповідно до прийнятого рішення розпочати ремонтні роботи.

Місто готове допомагати в рамках повноважень, щоб забезпечити інтереси мешканців, однак рішення повинне бути прийняте самими співвласниками та управителем. Будинкова громада та «Ідеал енерджі систем» мають терміново обрати оптимальний план ремонту обладнання та не допустити негативних технічних наслідків для будинку, враховуючи зниження температури.