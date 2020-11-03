Вулицю на столичних Теремках залило окропом (відео)

Через аварію на тепломережі опалення та гарячу воду відключили тимчасово в 50 будинках

У вівторок, 3 листопада, вулицю біля Іподрому в Голосіївському районі Києва затопило гарячою водою.

Відео аварії оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На відео видно, як машини їдуть дорогою, якою тече гаряча вода.

Як повідомили сайту «Сьогодні» комунальники, аварійна бригада «Київтеплоенерго» вже виявила пошкодження тепломережі.

«Сьогодні о 11:10 відбулося експлуатаційне пошкодження трубопроводу з витоком теплоносія на проїжджу частину на проспекті Академіка Глушкова, 10. Пошкоджено трубопровід діаметром 450 мм, який працює 42 роки – з 1978-го року», – йдеться в повідомленні.

Зараз тут розпочато ремонтні роботи. Їх планують завершити завтра до кінця дня. Опалення та гарячу воду відключили тимчасово в 50 будинках.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Києві стартував у Києві 16 жовтня.

Наразі «Київтеплоенерго» працює над оперативним усуненням аварійних ситуацій, що виникли під час запуску. У цілодобовому режимі працюють 35 спецбригад підприємства. З початку опалювального сезону вони усунули 900 пошкоджень теплових мереж.