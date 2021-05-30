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    Внаслідок лобового зіткнення на об’їзній дорозі Львова загинули батько з сином (фото)

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    Внаслідок зіткнення водій легковика та його син-пасажир від отриманих травм померли на місці події - Внаслідок лобового зіткнення на об’їзній дорозі Львова загинули батько з сином (фото)

    Внаслідок зіткнення водій легковика та його син-пасажир від отриманих травм померли на місці події

    Фото відділу комунікації поліції Львівської області

    Легковик виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою

    Вранці 29 травня неподалік Львова на автодорозі Київ – Чоп сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки загинули водій та пасажир першого. Загиблими є батько та син. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

    Правоохоронцями встановлено, що на трасі Київ – Чоп біля села Зубра автомобіль «Шкода Феліція», у якому перебували загиблі, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою «Мерседес».

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    Внаслідок лобового зіткнення на об’їзній дорозі Львова загинули батько з сином (фото)
    Внаслідок лобового зіткнення на об’їзній дорозі Львова загинули батько з сином (фото)
    Внаслідок лобового зіткнення на об’їзній дорозі Львова загинули батько з сином (фото)
    Внаслідок лобового зіткнення на об’їзній дорозі Львова загинули батько з сином (фото)
    Внаслідок лобового зіткнення на об’їзній дорозі Львова загинули батько з сином (фото)
    Внаслідок лобового зіткнення на об’їзній дорозі Львова загинули батько з сином (фото)
    Фото відділу комунікації поліції Львівської області

    За кермом «Шкоди» перебував 54-річний мешканець міста Дніпро, вантажівкою керував житель Броварів віком 35 років. Внаслідок зіткнення водій легковика та його син-пасажир від отриманих травм померли на місці події.

    За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Проводиться досудове розслідування.

    Як повідомлялося, у ніч на четвер, 27 травня, на проспекті Соборності в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода: зіштовхнулися два легковики. Аварія трапилася у напрямку Дарницької площі.

    На початку шостої години ранку 27 транв на трасі Київ-Харків-Довжанський 21-річний водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo FH 12.

    Нагадаємо, 28 травня вночі, на вулиці Полярній в Оболонському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода: водій Peugeot здійснив наїзд на припаркований автомобіль. Під дією алкоголю працівник СТО самовільно взяв чужий автомобіль, щоб поїхати до знайомих.

    Теги: ДТП Львівщина вантажівки водій автомобіль аварія розслідування
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    Внаслідок лобового зіткнення на об’їзній дорозі Львова загинули батько з сином (фото)