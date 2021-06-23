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    У Києві дві автівки не поділили дорогу і знесли пішоходів (фото)

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    Не розминулися&nbsp;Audi&nbsp;та&nbsp;Skoda - У Києві дві автівки не поділили дорогу і знесли пішоходів (фото)
    Не розминулися Audi та Skoda
    Фото: Київ оперативний

    До лікарні потрапили двоє пішоходів і водій

    У вівторок, 22 червня, ввечері на перехресті вулиць Васильківської та Ломоносова у Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє «Київ оперативний».

    Трапилася аварія за участі автомобілів Audi та Skoda. Водій Audi розповів, що водій Skoda намагався розвернутися і не надав перевагу водію Audi, який їхав назустріч.

    Внаслідок зіткнення автомобіль Skoda відкинуло на двох пішоходів.

    Обох пішоходів та водія Skoda було госпіталізовано до лікарні.

    Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

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    У Києві дві автівки не поділили дорогу і знесли пішоходів (фото)
    У Києві дві автівки не поділили дорогу і знесли пішоходів (фото)
    У Києві дві автівки не поділили дорогу і знесли пішоходів (фото)
    У Києві дві автівки не поділили дорогу і знесли пішоходів (фото)
    У Києві дві автівки не поділили дорогу і знесли пішоходів (фото)
    У Києві дві автівки не поділили дорогу і знесли пішоходів (фото)

    Як повідомлялося, 22 червня на 29-му кілометрі автошляху М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі), на Броварській кільцевій, зіткнулися три вантажних автомобілі.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль
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    У Києві дві автівки не поділили дорогу і знесли пішоходів (фото)