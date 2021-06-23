У Києві дві автівки не поділили дорогу і знесли пішоходів (фото)

Не розминулися Audi та Skoda

До лікарні потрапили двоє пішоходів і водій

У вівторок, 22 червня, ввечері на перехресті вулиць Васильківської та Ломоносова у Голосіївському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Про це повідомляє «Київ оперативний».

Трапилася аварія за участі автомобілів Audi та Skoda. Водій Audi розповів, що водій Skoda намагався розвернутися і не надав перевагу водію Audi, який їхав назустріч.

Внаслідок зіткнення автомобіль Skoda відкинуло на двох пішоходів.

Обох пішоходів та водія Skoda було госпіталізовано до лікарні.

Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

Як повідомлялося, 22 червня на 29-му кілометрі автошляху М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі), на Броварській кільцевій, зіткнулися три вантажних автомобілі.