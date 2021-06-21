Поблизу Миколаєва зіткнулися чотири авто. Є загиблі, серед травмованих – діти

Поліцейські Миколаївщині розслідують ДТП із загиблими та травмованими, серед яких є неповнолітні

Поліцейські Миколаївщині розслідують ДТП із загиблими та травмованими, серед яких є неповнолітні

Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються

На 89 км автодороги М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» у Миколаївському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia, а також вантажівки DAF. Внаслідок зіткнення чотирьох авто загинули двоє людей, є травмовані, серед них діти. Про це інформує Національна поліція України.

До медичного закладу доставлені п’ятеро людей із травмами різного ступеню тяжкості віком від 34-х до 42-х років, також двоє дітей 2005 та 2013 року народження.

Водій та пасажир Chery Tiggo загинули. Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.

На місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, криміналісти, медики та рятувальники.

Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України розробляють законопроєкт, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення Правил дорожнього руху, допущені іншими водіями.

Фото- і віддання, зібрані водіями, будуть використовуватися в судах як доказ скоєного правопорушення.

Крім того, ініціатори законопроекту пропонують встановити винагороду розміром 10% від суми штрафу для водіїв, які зафіксували правопорушення іншого водія на дорозі.

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