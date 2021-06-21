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    Поблизу Миколаєва зіткнулися чотири авто. Є загиблі, серед травмованих – діти

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    Поліцейські Миколаївщині розслідують ДТП із загиблими та травмованими, серед яких є неповнолітні - Поблизу Миколаєва зіткнулися чотири авто. Є загиблі, серед травмованих – діти
    Поліцейські Миколаївщині розслідують ДТП із загиблими та травмованими, серед яких є неповнолітні
    Фото: npu.gov.ua

    Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються

    На 89 км автодороги М-14 «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» у Миколаївському районі сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох легковиків: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo та Skoda Oktavia, а також вантажівки DAF. Внаслідок зіткнення чотирьох авто загинули двоє людей, є травмовані, серед них діти. Про це інформує Національна поліція України.

    До медичного закладу доставлені п’ятеро людей із травмами різного ступеню тяжкості віком від 34-х до 42-х років, також двоє дітей 2005 та 2013 року народження.

    Водій та пасажир Chery Tiggo загинули. Остаточна кількість постраждалих, причини та всі обставини автоаварії встановлюються.

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    Поблизу Миколаєва зіткнулися чотири авто. Є загиблі, серед травмованих – діти
    Поблизу Миколаєва зіткнулися чотири авто. Є загиблі, серед травмованих – діти
    Поблизу Миколаєва зіткнулися чотири авто. Є загиблі, серед травмованих – діти

    На місці події працюють слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, криміналісти, медики та рятувальники.

    Подію кваліфіковано за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб».

    Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України розробляють законопроєкт, згідно з яким водії самостійно зможуть фіксувати порушення Правил дорожнього руху, допущені іншими водіями.

    Фото- і віддання, зібрані водіями, будуть використовуватися в судах як доказ скоєного правопорушення.

    Крім того, ініціатори законопроекту пропонують встановити винагороду розміром 10% від суми штрафу для водіїв, які зафіксували правопорушення іншого водія на дорозі.

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    Теги: ДТП діти Миколаївщина Миколаїв поліція ДТП новости Chery
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    Поблизу Миколаєва зіткнулися чотири авто. Є загиблі, серед травмованих – діти