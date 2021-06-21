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    Двоє загиблих та восьмеро поранених: на Дніпропетровщині трапилася масштабна ДТП

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    Водія автомобіля &laquo;ВАЗ&raquo; затримано в порядку ст. 208 КПК України - Двоє загиблих та восьмеро поранених: на Дніпропетровщині трапилася масштабна ДТП
    Водія автомобіля «ВАЗ» затримано в порядку ст. 208 КПК України
    Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

    Водій «ВАЗ» виїхав на перехрестя з другорядної дороги та не надав перевагу автомобілю Mercedes Sprinter

    Поблизу селища Покровське Нікопольського району на Дніпропетровщині зранку сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули дві людини та вісім осіб отримали тілесні ушкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

    Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля «ВАЗ» виїхав на перехрестя з другорядної дороги та не надав перевагу автомобілю Mercedes Sprinter.

    Внаслідок автопригоди двоє пасажирів мікроавтобусу загинули на місці події. Водій та 21-річка пасажирка автомобіля «ВАЗ», а також шість пасажирів Mercedes отримали тілесні ушкодження.

    Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

    Водія автомобіля «ВАЗ» затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює всі обставини ДТП.

    Раніше у центрі Львова позашляховик протаранив автомобіль поліції, який вилетів на пішоходів. Поліція була на проблискових маячках і її позашляховик не пропустив. Також під час зіткнення автомобіль вилетіли на пішохідну зону де збили дівчину і хлопця. Пішоходи залишилися живі.

    Нагадаємо, 19 червня, столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Дружби народів. Водій автомобіля здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.

    Теги: ДТП дороги водій автомобіль поліція час Mercedes
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    Двоє загиблих та восьмеро поранених: на Дніпропетровщині трапилася масштабна ДТП