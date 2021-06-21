Двоє загиблих та восьмеро поранених: на Дніпропетровщині трапилася масштабна ДТП

Водій «ВАЗ» виїхав на перехрестя з другорядної дороги та не надав перевагу автомобілю Mercedes Sprinter

Поблизу селища Покровське Нікопольського району на Дніпропетровщині зранку сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули дві людини та вісім осіб отримали тілесні ушкодження. Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області.

Попередньо встановлено, що 24-річний водій автомобіля «ВАЗ» виїхав на перехрестя з другорядної дороги та не надав перевагу автомобілю Mercedes Sprinter.

Внаслідок автопригоди двоє пасажирів мікроавтобусу загинули на місці події. Водій та 21-річка пасажирка автомобіля «ВАЗ», а також шість пасажирів Mercedes отримали тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водія автомобіля «ВАЗ» затримано в порядку ст. 208 КПК України. Поліція встановлює всі обставини ДТП.

Раніше у центрі Львова позашляховик протаранив автомобіль поліції, який вилетів на пішоходів. Поліція була на проблискових маячках і її позашляховик не пропустив. Також під час зіткнення автомобіль вилетіли на пішохідну зону де збили дівчину і хлопця. Пішоходи залишилися живі.

Нагадаємо, 19 червня, столичні правоохоронці встановлюють обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на бульварі Дружби народів. Водій автомобіля здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу у невстановленому місці.