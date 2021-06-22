На трасі під Києвом зіткнулися три вантажівки, рух заблоковано

Автопригода за участю вантажівок заблокувала рух трасою на Чернігів

У результаті ДТП є потерпілі

У вівторок, 22 червня, на 29-му кілометрі автошляху М-01 (Київ-Чернігів-Нові Яриловичі), на Броварській кільцевій, зіткнулися три вантажних автомобілі. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди є потерпілі. Проте поліція не повідомляє про їхню кількість та стан.

Через ДТП ускладнено рух транспорту у напрямку Чернігова.

Наразі патрульні організовують рух зустрічною смугою до усунення перешкоди.

Нагадаємо, 27 травня на в'їзді до Києва зі сторони Борисполя зіткнулися відразу шість вантажівок. Аварія трапилася неподалік станції метро «Бориспільська». Водія однієї з фур затиснуло в кабіні. Бійці ДСНС деблокували потерпілого з понівеченої вантажівки.

Також 27 травня на трасі Київ-Харків-Довжанський 21-річний водій Renault Logan, рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув та скоїв зіткнення з вантажним автомобілем Volvo FH 12.