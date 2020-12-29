У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга

Коли помер другий, через чотири дні родичка звернулася в поліцію

У Києві на Щусєва 12/21 двоє чоловіків близько місяця жили з трупом друга.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Коли помер другий, через чотири дні родичка звернулася в поліцію з проханням перевірити квартиру.

На місці працювала оперативна група. За попередніми даними, другий чоловік помер від отруєння неякісним алкоголем.

Зазначається, що ознак насильницької смерті на обох тілах немає.

До слова, київська місцева прокуратура № 5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно лікаря-хірурга однієї із київських дитячих лікарень за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Як відомо, хлопчик помер 5 лютого 2020 року в одній зі столичних дитячих лікарень.