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    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга

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    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга - У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга
    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга
    Фото: dtp.kiev.ua

    Коли помер другий, через чотири дні родичка звернулася в поліцію

    У Києві на Щусєва 12/21 двоє чоловіків близько місяця жили з трупом друга.

    Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Коли помер другий, через чотири дні родичка звернулася в поліцію з проханням перевірити квартиру.

    На місці працювала оперативна група. За попередніми даними, другий чоловік помер від отруєння неякісним алкоголем.

    Зазначається, що ознак насильницької смерті на обох тілах немає.

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    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга
    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга
    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга
    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга
    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга
    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга
    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга
    У Києві двоє чоловіків місяць жили з трупом друга
    Фото: dtp.kiev.ua

    До слова, київська місцева прокуратура № 5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно лікаря-хірурга однієї із київських дитячих лікарень за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

    Як відомо, хлопчик помер 5 лютого 2020 року в одній зі столичних дитячих лікарень.

    Теги: прокуратура Київ отруєння смерть
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