Смерть дворічного хлопчика в київській лікарні: хірург постане перед судом

Лікарю-хірургу загрожує тюремне ув'язнення до трьох років

Київська місцева прокуратура № 5 скерувала до суду обвинувальний акт відносно лікаря-хірурга однієї із київських дитячих лікарень за фактом неналежного виконання своїх професійних обов’язків, що спричинило смерть дитини (ч. 2 ст. 140 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2020 року до дитячої лікарні поступив 2-річний хлопчик з діагнозом «стороннє тіло стравоходу, шлунково-кишкова кровотеча під питанням».

«Лікар-хірург, який перебував на чергуванні, в порушення вимог наказу щодо маршрутів госпіталізації, направив хлопчика в загальну хірургію для спостереження та обстеження дитини, призначивши консультацію педіатра. Лише через 10 годин після надходження дитини до лікарні черговий лікар призначив проведення огляду слизової оболонки стравоходу (ФГДС), під час якої у дитини виникла гостра серцева недостатність із подальшим настанням смерті», - встановили правоохоронці.

Згідно з висновком експерта, між настанням смерті хлопчика та наявними дефектами у наданні йому медичної допомоги існує прямий причинно-наслідковий зв'язок у вигляді бездіяльності лікаря: непроведення певних досліджень при надходженні дитини до медичного закладу та упродовж його подальшого перебування у відділенні.

Обвинувальний акт відносно лікаря скеровано до Оболонського районного суду Києва для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як відомо, хлопчик помер 5 лютого 2020 року в одній зі столичних дитячих лікарень.