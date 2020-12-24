У Києві двоє осіб намагалися продати пристрій для прослуховування мобільного зв’язку

Спеціальний техзасіб для негласного отримання інформації продавали за 480 тис. євро

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно двох осіб, які намагалися незаконно збути спеціальний техзасіб для негласного отримання інформації з транспортних телекомунікаційних мереж вартістю 480 тис. євро.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

У ході досудового розслідування встановлено, що вказані особи вирішили збути потужний комплекс моніторингу мобільного зв’язку, який згідно з законом використовується виключно правоохоронними органами та суб'єктами оперативно-розшукової діяльності. Вказаний пристрій дає можливість знімати інформацію у всіх діапазонах мобільного зв’язку, зокрема, встановлювати місцезнаходження електронних засобів і контролювати інтернет-трафік.

З метою його незаконного збуту зловмисники підшукали особу, яка мала виступити посередником у нелегальній оборудці.

Вказаних осіб затримано після того, як вони продемонстрували роботу комплексу та отримали за нього 480 тис. євро.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.