Поліція викрила менеджера інтернет-магазину з продажу наркотиків (фото, відео)

Тижневий дохід інтернет-магазину з продажу наркотиків становить не менше 50 тис. грн

Столичні правоохоронці викрили уродженця столиці, який виконував роль менеджера інтернет-магазину з продажу наркотиків. Чоловік отримував пакунки з наркотиками у поштових відділеннях та зберігав їх у себе вдома. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За словами старшої слідчої Голосіївського управління поліції Вікторії Крижановської, після отримання чергової поштового замовлення із забороненою речовиною поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«У пакунку ми виявили близько 500 грамів білої порошкоподібної речовини, ймовірно, амфетаміну. Також під час невідкладного обшуку за місцем мешкання фігуранта виявили та вилучили близько 150 грамів розфасованої рослинної речовини зеленого кольору, схожої на канабіс, чорнові записи, електроні ваги, візитки інтернет-магазину, через який розповсюджувалися наркотики по всій території України, та ноутбук», – розповіла вона.

Зловмисником виявився 37-річний мешканець столиці, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. За цінами чорного ринку, тижневий дохід інтернет-магазину, у якому працював зловмисник, становить не менше 50 тисяч гривень.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За клопотанням правоохоронців районний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють інших осіб, з якими правопорушник займався протиправною діяльністю.