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    У Києві двоє юнаків заштовхали чоловіка в гараж і викрали автівку

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    Поліція затримала&nbsp;19-річного мешканця Київської області - У Києві двоє юнаків заштовхали чоловіка в гараж і викрали автівку
    Поліція затримала 19-річного мешканця Київської області
    Фото: Нацполіція

    Поліцейські затримали молодика за викрадення автівки

    До столичної поліції від 24-річного киянина надійшло повідомлення про те, що у гаражному кооперативі на вулиці Уманській двоє хлопців заштовхали його в гараж та викрали автівку. Оперативним черговим у Києві було введено спеціальну поліцейську операцію з розшуку викраденого транспортного засобу, а також направлено за вказаною адресою слідчо-оперативну групу для документування події. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронцям потерпілий розповів, що напередодні виклав в інтернеті оголошення про продаж свого автомобіля. Через деякий час йому зателефонував невідомий, який разом із товаришем домовився з ним про зустріч для огляду автівки. Під час перевірки транспортного засобу «покупці» заштовхали заявника в гараж, після чого сіли в заведений автомобіль та поїхали.

    У ході поліцейської операції працівники патрульної поліції помітили розшукуваний автомобіль за межами столиці на Житомирській трасі, зупинили його для перевірки та виявили у салоні автомобіля двох молодиків.

    Одного із них затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 19-річний мешканець Київської області, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Його неповнолітній товариш – 16-річний киянин, наразі проходить у провадженні як свідок.

    Слідчим Солом’янського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, а судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

    Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося, правоохоронці затримали працівника одного із телеканалів, який викрав обладнання на чверть мільйона гривень.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал викрадення автомобіль гараж
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    У Києві двоє юнаків заштовхали чоловіка в гараж і викрали автівку