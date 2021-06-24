У Києві двоє юнаків заштовхали чоловіка в гараж і викрали автівку

Поліцейські затримали молодика за викрадення автівки

До столичної поліції від 24-річного киянина надійшло повідомлення про те, що у гаражному кооперативі на вулиці Уманській двоє хлопців заштовхали його в гараж та викрали автівку. Оперативним черговим у Києві було введено спеціальну поліцейську операцію з розшуку викраденого транспортного засобу, а також направлено за вказаною адресою слідчо-оперативну групу для документування події. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронцям потерпілий розповів, що напередодні виклав в інтернеті оголошення про продаж свого автомобіля. Через деякий час йому зателефонував невідомий, який разом із товаришем домовився з ним про зустріч для огляду автівки. Під час перевірки транспортного засобу «покупці» заштовхали заявника в гараж, після чого сіли в заведений автомобіль та поїхали.

У ході поліцейської операції працівники патрульної поліції помітили розшукуваний автомобіль за межами столиці на Житомирській трасі, зупинили його для перевірки та виявили у салоні автомобіля двох молодиків.

Одного із них затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 19-річний мешканець Київської області, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв. Його неповнолітній товариш – 16-річний киянин, наразі проходить у провадженні як свідок.

Слідчим Солом’янського управління поліції фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України, а судом обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали працівника одного із телеканалів, який викрав обладнання на чверть мільйона гривень.