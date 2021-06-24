Працівник телеканалу в Києві викрав обладнання на чверть мільйона гривень (фото)

Комірник протягом місяця таємно виносив майно телерадіокомпанії

До столичної поліції звернувся представник телерадіокомпанії із заявою про зникнення майна, яке належить підприємству. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, яка належним чином задокументувала злочин. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії, переглянули відео з камер спостереження, а також опитали працівників телеканалу.

Правоохоронці встановили ймовірного підозрюваного.

«Провівши комплекс оперативно-пошукових заходів, ми з’ясували, що до злочину причетний комірник даної організації. Чоловіка викрили після чергової крадіжки мультимедійної техніки. В автомобілі та за місцем проживання ми провели обшуки, в ході яких вилучили викрадене обладнання для проведення телезйомок та його комплектуючі деталі. Сума збитку становить понад 200 тис. грн. Також у рюкзаку виявили прозорі пакетики, ймовірно з амфетаміном, які вилучили та направили на експертизу. Раніше несудимого киянина, 1991 року народження, затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі слідчі готують затриманому повідомлення про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. Також готується клопотання до суду для обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що в Києві затримано наркоторгівця з великою кількістю наркотиків та посвідченням співробітника одного зі столичних телеканалів.