Вбивство й підпал у Білогородці: затриманому оголошено підозру

У вбивстві підозрюється моряк, 1978 року народження, який проживав неподалік

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу

Мешканцю села Білогородка Київської області, який у багатоповерхівці вбив чоловіка і влаштував підпал, щоб приховати сліди злочину, повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України). Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, мешканець села Білогородка з метою приховування вбивства намагався знищити сліди злочину шляхом підпалу. Так, 21 червня в результаті вибуху в багатоквартирному будинку розпочалася пожежа, в результаті якої постраждало 8 осіб. У квартирі, де стався вибух, було виявлено тіло чоловіка. Розслідуванням встановлено, що смерть загиблого настала не внаслідок вибуху чи пожежі – йому перерізали горло та нанесли численні удари ножем у груди, вирізали серце і частину легенів.

Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Продовжується збір доказів та встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Бучанського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління карного розшуку Головного управління Нацполіції у Київській області.

Нагадаємо, 21 червня у п’ятиповерховому житловому будинку в Білогородці о 13:20 у квартирі на третьому поверсі стався вибух з послідуючим горінням.

Пожежа розповсюдилась на четвертий і п’ятий поверхи, а також покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає.

На місці події працювали 62 рятувальники. Вони вивели на свіже повітря 40 мешканців будинку.

Внаслідок пожежі двоє осіб потрапили до лікарні. Ще шестеро після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.

Окрім цього, на місці пожежі виявили загиблу особу чоловічої статі.

Внаслідок пожежі постраждали близько 100 осіб.

22 червня поліція повідомила, що причиною вибуху у багатоповерхівці в Білогородці, що під Києвом, була спроба приховати вбивство.

Підозрюваний у вбивстві і підпалі в п’ятиповерховому будинку в Білогородці Київської області визнав провину.