У Києві дворічну дитину госпіталізували з алкогольним отруєнням



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Правоохоронці поспілкувались із сусідами та оглянули помешкання, в якому проживає малолітня дитина Фото: Нацполіція

Дитину госпіталізували до лікарні з гострим алкогольним отруєнням, наразі її здоров’ю нічого не загрожує

У Подільському районі Києва дворічна дівчинка отруїлась алкоголем, поки мама розпивала спиртні напої спільно із сусідками.

Про інцидент повідомили у поліції Києва.

Зазначається, що дитину госпіталізували до лікарні з гострим алкогольним отруєнням, наразі її здоров’ю нічого не загрожує.

«Ми встановили, що жінка разом із сусідами на кухні гуртожитку вживала спиртні напої. Її малолітня донька знаходилась поруч та випила алкоголь. Коли дитині стало зле, сусіди викликали лікарів. Ми відвідали лікарню та дізналися, що після отримання першої медичної допомоги дівчинці стало краще та зараз її здоров’ю нічого не загрожує», – розповів старший інспектор ювенальної поліції Подільського управління поліції Євген Пастухов.

Правоохоронці поспілкувались із сусідами та оглянули помешкання, в якому проживає малолітня дитина.

Відносно матері складено протокол за ч.1 ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративне правопорушення.

Стаття передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів (850-1700 грн).

Крім того, з матір'ю буде спілкуватися служби у справах дітей Подільської районної державної адміністрації для організації подальшої взаємодії та проведення профілактичної роботи.

До слова, на Харківщині група осіб виготовляла і збувала підроблені цигарки та алкоголь.