Курив марихуану і пив горілку. Вбивця чотирьох людей розповів про смертельне ДТП під Києвом



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Антон Желепа заявив у суді, що їхав зі швидкістю 180 кілометрів на годину Фото: Цензор.нет

Желепа вже сім разів притягувався за водіння в нетверезому вигляді, а на момент ДТП у нього прав не було

Винуватець смертельної ДТП під Києвом Антон Желепа під час засідання суду зізнався журналістам в тому, що вживає наркотики. Він заявив, що за день до аварії курив марихуану.

Він також розповів про те, що перед подією вранці, 12 липня, він хильнув 200 грамів горілки. При цьому зазначив, що не пам'ятає, як заволодів автомобілем, але пам'ятає момент ДТП.

Він заявив, що їхав зі швидкістю 180 кілометрів на годину. Желепа вважає, що заслуговує максимального покарання.

Прокурор Дар'я Мілюкова заявила, що Желепа вже сім разів притягувався за водіння в нетверезому вигляді, а на момент ДТП у нього прав не було.

«На цей момент у нього взяли кров для експертизи, інші експертизи будуть призначені після обрання запобіжного заходу», - зазначила Мілюкова.

За її словами, Желепа знаходився в автомобілі один. Вона також додала, що зараз слідство встановлює, викрав Желепа автомобіль або власник автомобіля сам передав йому ключі.

«Нам він повідомив, що їхав в магазин. Зараз слідство це встановлює», - додала прокурор.

Також Мілюкова уточнила вік дітей, які загинули у жахливій аварії. Дівчинці було 4 роки, а хлопчику 10. Раніше в ЗМІ писали, що дівчинці було вісім років.

Як вєе відомо, 14 липня суд повністю задовольнив клопотання прокуратури за винуватця смертельної ДТП під Києвом Желепі - 2 місяці під вартою.

Також прокурор заявила, що у слідства наразі дві версії того, як Желепа опинився за кермом автомобіля. Крім викрадення, розглядають і добровільну передачу ключів господарем машини Желепі.

Нагадаємо, 12 липня на Столичному шосе під Києвом сталася аварія, в якій загинула майже вся багатодітна родина.

Спочатку водій «Мерседеса» протаранив «Мерседес Спринтер», а потім вилетів на зустрічну смугу, де врізався у «Хюндай». В автівці одразу загинули чоловік, жінка, їхня донька. Згодом помер і 10-річний хлопчик.

За життя ще однієї дитини – 12-річного хлопчика – борються лікарі. Станом на 14 липня стан дитини стабільний.

За передньою інформацією, винуватець смертельної ДТП на Київщині вже вчиняв подібну аварію й був ув'язнений.

Поліція відкрила кримінальне провадження.

Водію автомобіля Mercedes, який скоїв смертельну аварію під Києвом, повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою без альтернативи застави.