  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Були проблеми з алкоголем». У 42 роки помер ексхокеїст київського «Сокола» і «Донбасу»

    • Розсилка
    Алєксєй Тезіков у светрі київського&nbsp;&laquo;Сокола&raquo; закинув шість шайб - «Були проблеми з алкоголем». У 42 роки помер ексхокеїст київського «Сокола» і «Донбасу»
    Алєксєй Тезіков у светрі київського «Сокола» закинув шість шайб
    Світлина - Isport

    Росіянин Алєксєй Тезіков встиг пограти зокрема й у НХЛ

    16 липня раптово помер колишній хокеїст київського «Сокола» і донецького «Донбасу», росіянин Алєксєй Тезіков.

    42-річному вихованцеві тольяттинської «Лади» Тезікову стало погано на вулиці і він помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, не приходячи до тями.

    Алєксєй дебютував за «Ладу» в сезоні-1995/1996 у віці 17 років, ставши чемпіоном Росії в складі тольяттинського клубу. У 1997 році хокеїст прийняв рішення про від'їзд в Північну Америку. У Канаді він виступав за клуб юніорської ліги Квебеку «Монктон Вайлдкетс», в складі якого здобув «Реймонд Леґасі Трофі» - приз найкращому оборонцеві-новачку.

    Також у цьому сезоні в складі збірної Росії Тезіков здобув срібні медалі молодіжного чемпіонату світу. У квітні 1999 року Алєксєй дебютував у Національній хокейній лізі в складі «Вашингтон Кепіталс». Загалом у НХЛ він зіграв у 30-ти матчах за «Вашингтон» і «Ванкувер Кенакс», після чого прийняв рішення повернутися в Росію, де пограв за «Ладу», «Нєфтєхімік», «Сєвєрсталь», «Сибір», ЦСК ВВС, нижньогородське «Торпедо», Молот-Прікамьє».

    Сезон-2011/2012 Тезіков провів у складі донецького «Донбаса», а в наступному перейшов у київський «Сокіл», за який у 35-ти матчах чемпіонату України закинув 6 шайб і віддав 14 результативних передач.

    Потім, у період 2013-2015 років Алєксєй змінив шість клубів у Білорусі, Росії і Казахстані, завершивши кар'єру в 2015 році.

    «Льоха був таким типовим російським хлопцем з глибинки, як кажуть, без царя в голові, - згадує в коментарі Sport24 партнера за командою ще один російський хокеїст, чемпіон світу Андрєй Ніколішин, котрий також на закаті кар’єри пограв у київському «Соколі». - Про небіжчиків не можна погано говорити, але у нього були проблеми з алкоголем вже в той час, коли він переходив у «Вашингтон». А так хлопцем він був дуже добрим.

    Але, на жаль, проблеми з дисципліною і алкоголем погубили його з професійної точки зору. Він ніде особливо довго не грав. Пам'ятаю, що до нас у «Вашингтон» він прийшов з «Баффало» з обміну. Причому угода пройшла так швидко, що він тільки приїхав і вже в другому періоді вийшов на гру. У «Вашингтоні» він пробув трохи, його потім кудись віддали.

    Якщо говорити про ігрові риси, то він був нестандартним у прийнятті рішень, типу Кірілла Кольцова. Льоха міг віддати хитрі передачі, піти в обводку, креативний хлопець. При цьому фізично міцний, з хорошим кидком. Після «Вашингтона» ми перетиналися тільки на якихось турнірах, завжди віталися, трохи спілкувалися».

     Читайте також: Золота епоха «Динамо»: залишається лише пам'ять. Присвята Володимиру Трошкіну
    алкоголь смерть хокей ХК Сокіл ХК Донбас НХЛ «Ванкувер Канакс» «Вашингтон Кепіталс» Алєксєй Тезіков Андрєй Ніколішин ХК «Лада» (Тольятті)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ