«Були проблеми з алкоголем». У 42 роки помер ексхокеїст київського «Сокола» і «Донбасу»



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Алєксєй Тезіков у светрі київського «Сокола» закинув шість шайб Світлина - Isport

Росіянин Алєксєй Тезіков встиг пограти зокрема й у НХЛ

16 липня раптово помер колишній хокеїст київського «Сокола» і донецького «Донбасу», росіянин Алєксєй Тезіков.

42-річному вихованцеві тольяттинської «Лади» Тезікову стало погано на вулиці і він помер до приїзду бригади швидкої медичної допомоги, не приходячи до тями.

Алєксєй дебютував за «Ладу» в сезоні-1995/1996 у віці 17 років, ставши чемпіоном Росії в складі тольяттинського клубу. У 1997 році хокеїст прийняв рішення про від'їзд в Північну Америку. У Канаді він виступав за клуб юніорської ліги Квебеку «Монктон Вайлдкетс», в складі якого здобув «Реймонд Леґасі Трофі» - приз найкращому оборонцеві-новачку.

Також у цьому сезоні в складі збірної Росії Тезіков здобув срібні медалі молодіжного чемпіонату світу. У квітні 1999 року Алєксєй дебютував у Національній хокейній лізі в складі «Вашингтон Кепіталс». Загалом у НХЛ він зіграв у 30-ти матчах за «Вашингтон» і «Ванкувер Кенакс», після чого прийняв рішення повернутися в Росію, де пограв за «Ладу», «Нєфтєхімік», «Сєвєрсталь», «Сибір», ЦСК ВВС, нижньогородське «Торпедо», Молот-Прікамьє».

Сезон-2011/2012 Тезіков провів у складі донецького «Донбаса», а в наступному перейшов у київський «Сокіл», за який у 35-ти матчах чемпіонату України закинув 6 шайб і віддав 14 результативних передач.

Потім, у період 2013-2015 років Алєксєй змінив шість клубів у Білорусі, Росії і Казахстані, завершивши кар'єру в 2015 році.

«Льоха був таким типовим російським хлопцем з глибинки, як кажуть, без царя в голові, - згадує в коментарі Sport24 партнера за командою ще один російський хокеїст, чемпіон світу Андрєй Ніколішин, котрий також на закаті кар’єри пограв у київському «Соколі». - Про небіжчиків не можна погано говорити, але у нього були проблеми з алкоголем вже в той час, коли він переходив у «Вашингтон». А так хлопцем він був дуже добрим.

Але, на жаль, проблеми з дисципліною і алкоголем погубили його з професійної точки зору. Він ніде особливо довго не грав. Пам'ятаю, що до нас у «Вашингтон» він прийшов з «Баффало» з обміну. Причому угода пройшла так швидко, що він тільки приїхав і вже в другому періоді вийшов на гру. У «Вашингтоні» він пробув трохи, його потім кудись віддали.

Якщо говорити про ігрові риси, то він був нестандартним у прийнятті рішень, типу Кірілла Кольцова. Льоха міг віддати хитрі передачі, піти в обводку, креативний хлопець. При цьому фізично міцний, з хорошим кидком. Після «Вашингтона» ми перетиналися тільки на якихось турнірах, завжди віталися, трохи спілкувалися».