«Проміняли талант на алкоголь». Чемпіон НБА жорстко проїхався по Алієві і Мілевському



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Олександр Алієв. Наші дні Світлина - Іван Вербицький

Станіслав Медведенко – про те, як легко загубити

Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко поділився своїм враженням про колишніх футболістів київського «Динамо» Олександра Алієва і Артема Мілевського.

«Вважаю, що хлопці свій талант просто-напросто проміняли на алкоголь і розваги, - каже легендарний баскетболіст в інтерв’ю Дмитрові Дубасу. – Це культура, в нашому спорті вона відсутня. У себе в болоті сидимо, квакаємо, що нічого не міняється , а виростає нове покоління і відсутня циркуляція всіх талантів, циркуляція ветеранів.

Культури у нашому спорті дуже мало. В нас мало гравців з’являється останнім часом. Ті, що пограли за кордоном, мають якусь культуру. Вони там пограли, закінчили кар'єру, повернулися додому мають іншу точку зору. Молоді спортсмени, дивлячись на них, можуть змінюватися. Вони розуміють, що можна зробити по-старому чи як той, хто приїхав. Дві картинки співставляється поряд».

Нагадаємо, що 35-річний Мілевський торік став чемпіоном Білорусі в складі брестського «Динамо» і зараз продовжує виступи за цю команду, а його ровесник Алієв вже завершив кар’єру і навіть пробував тренувати, проте надовго в хмельницькому «Поділлі» не затримався.