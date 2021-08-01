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    Події в Україні

    У Дніпрі шестирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки

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    Дитину госпіталізували - У Дніпрі шестирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки
    Дитину госпіталізували
    Фото: Informburo.kz

    Хлопчик сперся на москітну сітку

    У Дніпрі шестирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. Про це пише Інформатор з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

    Інцидент стався в суботу, 31 липня. Близько 20:00 дитина випала з вікна четвертого поверху.

    Травмованого хлопчика доставили у Дніпропетровську обласну дитячу лікарню.

    З'ясувалося, що вони з матір'ю прийшли в гості до його тітки.

    На кухні він сперся на протимоскітну сітку, проте та не витримала його вагу.

    За даними видання, у постраждалого хлопчика діагностували забій головного мозку.

    Йому надають допомогу в лікарні.

    Нагадаємо, 1 липня на Вацлава Гавела в Києві 35-річний чоловік випав з вікна житлового будинку. У під’їзді на 5 поверсі сусіди помітили табурет і взуття. Чоловік лежав на асфальті за вікном.

    24 червня на Хрещатику в центрі Києва стався трагічний випадок: чоловік упав із висоти. Смерть настала миттєво.

    22 червня на вулиці Данченка в Подільському районі столиці сталась трагедія. Із вікна 20 поверху багатоповерхівки випала дівчина. Вона загинула миттєво.

    На початку травня на вулиці Академіка Доброхотова у Святошинському районі Києва чоловік випав з четвертого поверху 5-поверхового будинку.

    16 березня у Києві юнак викинувся з вікна багатоповерхівки на вулиці Ващенко. За попередньою інформацією, хлопець наважився на відчайдушний крок після сварки з матір'ю.

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    Теги: трагедія Київ
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    У Дніпрі шестирічний хлопчик випав з вікна багатоповерхівки