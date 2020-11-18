У Києві фура врізалась у трамвай: рух паралізовано (фото)

Рух трамваїв №28, 35 тимчасово заблоковано в обидві сторони

Сьогодні, 18 листопада, вранці на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая і вантажівки.

Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

В результаті ДТП рух трамваїв №28, 35 тимчасово заблоковано в обидві сторони.

Фура стоїть на трамвайних коліях поперек дороги, перекривши також рух транспорту.

Як повідомлялося, 17 листопада на вулиці Дмитрівській у Києві автомобіль Hyundai врізався у трамвай.

Через ДТП рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська – вул. В. Котарбінського заблоковано в обидві сторони.