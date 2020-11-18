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    У Києві фура врізалась у трамвай: рух паралізовано (фото)

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    Фура заблокувала рух трамваїв&nbsp; - У Києві фура врізалась у трамвай: рух паралізовано (фото)
    Фура заблокувала рух трамваїв 
    Фото: Київ оперативний

    Рух трамваїв №28, 35 тимчасово заблоковано в обидві сторони

    Сьогодні, 18 листопада, вранці на вулиці Закревського в Деснянському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трамвая і вантажівки.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    В результаті ДТП рух трамваїв №28, 35 тимчасово заблоковано в обидві сторони.

    Фура стоїть на трамвайних коліях поперек дороги, перекривши також рух транспорту.

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    У Києві фура врізалась у трамвай: рух паралізовано (фото)
    У Києві фура врізалась у трамвай: рух паралізовано (фото)
    У Києві фура врізалась у трамвай: рух паралізовано (фото)

    Як повідомлялося, 17 листопада на вулиці Дмитрівській у Києві автомобіль Hyundai врізався у трамвай.

    Через ДТП рух трамваїв №15, 18 по вул. Дмитрівська – вул. В. Котарбінського заблоковано в обидві сторони.

    Теги: ДТП Київ громадський транспорт вантажівки Троєщина
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